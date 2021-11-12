Резцова: В сборной творится какой-то ужас! Возможно, кто-то даже платит за место в составе

Трёхкратная олимпийская чемпионкараскритиковала работу тренерского штаба сборной России по биатлону.

«В нашей сборной бардак уже очень давно творится. Михаил Шашилов, исполняющий обязанности главного тренера, набрал на Кубок мира своих спортсменов.

Почти все сборники не выступали на чемпионате России. Никто не видел их летней подготовки. Я не знаю, что творится в команде, какой-то ужас!

Всегда был честный отбор, а сейчас чёрт пойми что. На первый этап Кубка мира должны ехать сильнейшие биатлонисты на данный момент.

Нужно принимать решение по последнему контрольному выступлению, а не смотреть на то, кто нравится тренеру, а кто нет.

Страшно представить, как производится отбор в команду, может быть, там даже кто-то платит.

Отсюда у нас возрастной беспредел и появляется! Молодых ребят даже не пробуют и не рассматривают. У нас в сборной России все незаменимые. Так нельзя делать!

Именно поэтому результаты у нас всегда будут ужасными, а на предстоящей Олимпиаде медалей нам не видать», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Первый и второй этапы Кубка мира — 2021/2022 пройдут в Эстерсунде (Швеция), начиная с 27 ноября. На Олимпиаде-2022 в Пекине в биатлоне будут разыграны 11 комплектов медалей.