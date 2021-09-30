Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО

Российский триатлонистдисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина.

Полянский сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.

Несмотря на это, спортсмен выступал на Олимпийских играх в Токио, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е — в смешанной эстафете.

Информация о положительной пробе Полянского поступила в Международный союз триатлона только 5 августа.

«Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Напомним, ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.