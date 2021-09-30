ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 15:27
    • Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО
  • 14:54
    • Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ
  • 13:39
    • Педри и Гави вошли в состав сборной Испании на матчи финальной стадии Лиги наций
  • 11:31
    • Дзюба и Глушаков претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
  • 10:47
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре
    Все новости спорта

    Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина.

    Игорь Полянский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Полянский

    Полянский сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.

    Несмотря на это, спортсмен выступал на Олимпийских играх в Токио, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е — в смешанной эстафете.

  • Латвийский биатлонист дисквалифицирован на 18 месяцев
  • Читайте по теме

    • Информация о положительной пробе Полянского поступила в Международный союз триатлона только 5 августа.

    «Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

    Напомним, ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?
  • «Наполи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?
  • «Заря» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легия — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному