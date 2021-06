Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) снял с россиянинапретензии по делу об антидопинговых нарушениях, сообщается на официальном сайте AIU.

«Шубенков не несет вины за нарушение допинговых правил в результате взятия пробы 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период.

Следовательно, он не будет отбывать срок дисквалификации.

После тщательного изучения объяснений спортсмена AIU признал, что положительный тест был результатом непреднамеренного проглатывания остатков лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи», — отмечается в заявлении организации.

В конце января сообщалось, что Шубенков попался на применении запрещенного препарата.

Шубенков рассчитывает получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио.

Шубенков является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в помещениях в беге на 110 метров с барьерами.

Following charges laid by the AIU, Disciplinary Tribunal finds Sergey Shubenkov (RUS) bore no fault or negligence for an Anti-Doping Rule Violation for presence of a prohibited substance (acetazolamide — a diuretic) in his sample. No sanction imposed.https://t.co/qjMyEDfwTY pic.twitter.com/VfSmmAfIYE