Гол Торреса обеспечил «Реалу» победу над «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

одержал победу над(1:0) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года.

У «сливочных» единственный гол забил Гонсало Торрес на 54-й минуте с передачи Трента Александер-Арнольда.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Реал Мадрид — Ювентус 1:0 Гол: 1:0 Гонсало Гарсия (54') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Орельен Чуаэми, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 90'), Арда Гюлер (Лука Модрич, 78'), Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Килиан Мбаппе, 68'), Винисиус Жуниор Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Алберту Кошта, Ллойд Келли (Николас Гонсалес, 59'), Даниэле Ругани (Федерико Гатти, 86'), Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Уэстон Маккенни, 86'), Рандаль Коло Муани, Кенан Йылдыз (Теун Коопмейнерс, 71'), Шику Консейсау (Филип Костич, 60') Предупреждение: Джуд Беллингхэм (87')

По итогам противостояния «Реал» пробился в 1/4 финала КЧМ-2025, где встретится с победителем матча «Боруссия» Д — «Монтеррей».