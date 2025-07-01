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    Гол Торреса обеспечил «Реалу» победу над «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

    «Реал» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Ювентус
    «Реал» одержал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года.

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    Фрагмент матча

    У «сливочных» единственный гол забил Гонсало Торрес на 54-й минуте с передачи Трента Александер-Арнольда.

    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала
    Реал Мадрид — Ювентус 1:0
    Гол: 1:0 Гонсало Гарсия (54') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Орельен Чуаэми, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 90'), Арда Гюлер (Лука Модрич, 78'), Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Килиан Мбаппе, 68'), Винисиус Жуниор Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Алберту Кошта, Ллойд Келли (Николас Гонсалес, 59'), Даниэле Ругани (Федерико Гатти, 86'), Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Уэстон Маккенни, 86'), Рандаль Коло Муани, Кенан Йылдыз (Теун Коопмейнерс, 71'), Шику Консейсау (Филип Костич, 60') Предупреждение: Джуд Беллингхэм (87')

    По итогам противостояния «Реал» пробился в 1/4 финала КЧМ-2025, где встретится с победителем матча «Боруссия» Д — «Монтеррей».

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