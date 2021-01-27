СМИ: Шубенков попался на применении запрещенного препарата

Российский легкоатлетсдал положительный тест на фуросемид, утверждает News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА.

Фуросемид не является допингом, но входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как может применяться, чтобы скрыть следы применения допинга.

«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата.

Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — заявил источник.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.