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    СМИ: Шубенков попался на применении запрещенного препарата

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на фуросемид, утверждает News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА.

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Фуросемид не является допингом, но входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как может применяться, чтобы скрыть следы применения допинга.

    «На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата.

    Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — заявил источник.

    Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

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