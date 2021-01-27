СМИ: Шубенков попался на применении запрещенного препарата

Сергей Шубенков
globallookpress.com
Фуросемид не является допингом, но входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как может применяться, чтобы скрыть следы применения допинга.
«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата.
Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — заявил источник.
Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.