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    В надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?

    Все подробности потенциального допингового скандала с Сергеем Шубенковым

    Прочие Допинг Легкая атлетика
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    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
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    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков
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    Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков провалил допинг-тест — такое сообщение появилось в среду, 27 января, в российских СМИ, ссылающихся на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Сам спортсмен и его тренер отрицают обвинения.

    Что случилось?

    В среду, 27 января, издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщило, что в пробе российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружили диуретик (мочегонное) — фуросемид.

    Сам по себе он не является допингом, но раньше часто использовался употребляющими допинг атлетами для выведения запрещенных веществ из организма.

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    • Именно поэтому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приравняла диуретики к допингу. Фуросемид — препарат класса S5 (диуретики и маскировочные агенты). Стандартная санкция за него составляет два года дисквалификации.

    Сейчас фуросемид ловится на протяжении большого количества времени после употребления, так что для сокрытия допинга его используют редко. В последние годы его чаще используют для корректировки веса в видах спорта, где это важно — фигурное катание, гимнастика.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», в пробе Шубенкова обнаружили минимальную концентрацию запрещенного вещества (с определенного момента название «фуросемид» пропало из большинства источников, его заменили или на «диуретик» или просто на «запрещенный препарат»).

    В организм спортсмена оно, теоретически, могло попасть благодаря каким-то биодобавкам/лекарствам, где содержалось то, что не указано на этикетке. Но это надо будет доказать.

  • Артем Пацев
  • Спортивный юрист
  • Даже не могу припомнить, когда легкоатлеты намеренно принимали фуросемид и чтобы именно на этот препарат проба давала положительный результат. Я бы сразу отмел вариант, что это сознательное применение. Мне кажется, что это был загрязненный фуросемидом препарат или еще что-то в таком роде. Это какой-то сюрреализм. Если это правда и если это загрязненная добавка, то надо смотреть конкретные обстоятельства дела. Санкций вообще может не быть, если будет доказано, что нет вины спортсмена, что нет никакой халатности. А если установится, что халатность имела место, то уже санкции будут. Плюс очень многое зависит от разных факторов, поэтому конкретный прогноз дать тяжело.

    • В ближайшие дни будет вскрыта проба «Б» — она может и не подтвердить результаты первого анализа.

    Пока же пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что россиянин Сергей Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.

    Когда и кем взята проба?

    Пробу у Сергея Шубенкова взяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое не прекращало тестирование российские спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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    • После решения Спортивного арбитражного суда WADA объявило, что будет контролировать деятельность РУСАДА. Шубенков входит и в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

    Проба взята во внесоревновательный период — зимний сезон Сергей по традиции пропускает, да и в прошлом году выступал мало.

    Международная федерация не выдавала российским легкоатлетам разрешения на выступление в нейтральном статусе, поэтому Шубенков начал прошлый сезон в России: в августе выступил на Кубке страны, в сентябре — на чемпионате и командном чемпионате.

    Восстановительный сбор в Сочи закончился 31 октября, а технические тренировки начнутся у него не раньше февраля.

    По информации издания News.ru, эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила информацию о пробе Шубенкова главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

    Также сообщается, что министр спорта РФ Олег Матыцин отправился по этому вопросу в Барнаул, где проживает спортсмен. По другим данным — визит штатный и не связан со спортсменом.

    Кто такой Сергей Шубенков?

    Серегй Шубенков — единственный спринтер в истории России, бравший медали чемпионатов мира на дистанции 110 м с барьерами.

    30-летний спортсмен — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами и трехкратный призер мирового первенства. Он также является двукратным чемпионом Европы. На его счету 8-й результат в истории (12,92).

  • Хочу переломить мнение о российском спорте, что русские спортсмены сидят на допинге. Для меня это возможность показать, что в нашей стране есть добросовестные атлеты, которые побеждают честно
  • Сергей Шубенков в 2017 году

    • Шубенков также давно и последовательно выступает против допинга в российской легкой атлетике (не забывая, впрочем, поставить на вид и иностранцам).

  • Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмена с Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат? Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек — все, извиняй.
  • Сергей Шубенков в 2019 году

    • В прошлом году он почти не выступал, зато активно занимался антидопинговой деятельностью: вошел в антидопинговый комитет ВФЛА, обращался с письмами к комиссии спортсменов World Athletics, к ВФЛА и даже к Владимиру Путину.

  • Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами.
  • Сергей Шубенков в 2020 году

    • Неудивительно, что когда спортсмен, отказывающийся поддерживать официальный нарратив «кругом враги, а мы не виноватые», попал в такое неприятное положение, желающих позлорадствовать среди отечетсвенных болельщиков нашлось немало.

    Что Шубенков говорит об инциденте?

    Сам спортсмен отреагировал на обвинения лишь в четверг, 28 января — к тому времени спортивная общественность уже сутки кипела.

    Шубенков решительно опроверг все обвинения в употреблении фуросемида, отметив, что не входит в список временно отстраненных атлетов.

  • Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали...
  • Сергей Шубенков

    • При этом спортсмен признался, что получил официальное письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit — но по другому поводу.

  • Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид.Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто «новостям» не поверил.
  • Сергей Шубенков

    • Тренер чемпиона мира в барьерном беге Сергей Клевцов также опроверг новости о положительной допинг-пробе своего подопечного, заявив, что спортсмен заслуживает поддержки после несправедливых обвинений.

  • Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлебываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы. Конечно, вся эта ненужная шумиха не может не отразиться на психологическом состоянии моего спортсмена, который продолжает готовиться к Олимпиаде в Токио. Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!
  • Сергей Клевцов

    • Что остальные говорят о ситуации?

    Шубенков не зря годами работал на репутация чистого атлета и борца с допингом — теперь она работает на него: никто верит в то, что он намеренно принимал запрещенный препарат. Об этом в частности сказал бывший глава РУСАДА Юрий Ганус.

  • В первую очередь, нам надо понять, что произошло, природу всего этого, я бы советовал не торопиться с выводами. К Шубенкову раньше никаких вопросов не возникало, он хорошие результаты демонстрировал.
  • Юрий Ганус

    • Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с безоговорочной поддержкой Шубенкову, с которым вместе они воевали с прошлым руководством ВФЛА.

  • Когда увидела новость про Сережу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы слишком через многое прошли, чтобы все закончилось именно так!
  • Мария Ласицкене

    • Громогласный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к легкоатлету с просьбой объяснить наличие запрещенного вещества в его допинг-пробе.

  • Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от федерации легкой атлетики, тренеров. Шубенков — символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно. И давайте забудем про провокации — про неизвестно как попало. Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в какую-то случайность. Все рассмеются и скажут: «русские, вы проклятые допингисты!» А каком восстановлении федерации легкой атлетики может идти речь? Сережа Шубенков, я прошу тебя, объясни!
  • Дмитрий Губерниев

    • Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев надеется, что российский спортсмен отделается небольшим наказанием за случайное попадание препарата в организм.

  • Пока рано делать заключения. Этот препарат не причислен к сильнодействующим, это маскирующий реагент. Это широко используется в роли мочегонного средства в различных пищевых добавках, таким путем он мог оказаться в организме спортсмена. Я не верю, что Сергей или его тренер могли умышленно нарушить допинговые правила. Скорее всего, это случайное применение, но и оно требует объяснений. Потребуются определенные спортивные следственные действия, чтобы определить, как средство оказалось в организме. Это случалось со многими известным спортсменами. Как правило, все заканчивалось небольшим наказанием в ходе объяснений, которые давал атлет. Надеюсь, моя точка зрения совпадет с официальной.
  • Валентин Балахничев

    • Что грозит Шубенкову?

    Если запрещенный препарат действительно был обнаружен в допинг-пробе Шубенкова, многое будет зависеть от того, какая линия защиты будет выбрана.

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    • Скорее всего речь пойдет о случайном употреблении вещества в составе какого-либо БАДа. Семь лет назад подобное произошло с российской пловчихой Юлией Ефимовой, в пробе которой обнаружили запрещенный препарат 7-кето дегидроэпиандростерон, который применяется для снижения веса.

    На слушаниях в Спортивном суде в Лозанне россиянка заявила, что невнимательно ознакомилась с аннотацией к БАДу, сославшись на плохое знание английского.

    Судьи приняли это во внимание а также учли сотрудничество со «следствием»со стороны Ефимовой, отказавшейся от вскрытия пробы Б. Спортсменка получила минимальный срок дисквалификации — 16 месяцев.

    С тех пор антидопинговые правила ужесточились, а согласно кодексу ВАДА спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм.

    Любой срок дисквалификации более года будет автоматически означать для 30-летнего Шубенкова окончание карьеры.

    Более того, наказание ударит по его репутации «чистого атлета» и борца с допингом, а репутацию российской легкой атлетики, если не всего отечественного спорта, которая и так дышала на ладан, уничтожит окончательно.

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    Российским спортивным чиновникам в мировом сообществе давно уже никто не доверяет. Тем ценнее были спортсмены вроде Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, которые вели диалог с Международной федерацией и своим примером показывали, что в России не все потеряно.

    В марте World Athletics будет решать, сколько атлетов допустят до Игр в Токио (планируется 10 человек), а также рассмотреть вопрос о допуске нейтральных спортсменов до стартов.

    Если ситуация с допинг-пробой Шубенкова окажется правдой — все может очень осложниться, ведь «попался» не призер районных стартов, а чемпион мира и символ чистого спорта в России.

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