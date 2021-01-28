В надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?

Что случилось?
В среду, 27 января, издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщило, что в пробе российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружили диуретик (мочегонное) — фуросемид.
Сам по себе он не является допингом, но раньше часто использовался употребляющими допинг атлетами для выведения запрещенных веществ из организма.
Именно поэтому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приравняла диуретики к допингу.
Сейчас фуросемид ловится на протяжении большого количества времени после употребления, так что для сокрытия допинга его используют редко. В последние годы его чаще используют для корректировки веса в видах спорта, где это важно — фигурное катание, гимнастика.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в пробе Шубенкова обнаружили минимальную концентрацию запрещенного вещества (с определенного момента название «фуросемид» пропало из большинства источников, его заменили или на «диуретик» или просто на «запрещенный препарат»).
В организм спортсмена оно, теоретически, могло попасть благодаря каким-то биодобавкам/лекарствам, где содержалось то, что не указано на этикетке. Но это надо будет доказать.
В ближайшие дни будет вскрыта проба «Б» — она может и не подтвердить результаты первого анализа.
Пока же пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что россиянин Сергей Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.
Когда и кем взята проба?
Пробу у Сергея Шубенкова взяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое не прекращало тестирование российские спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
После решения Спортивного арбитражного суда WADA объявило, что будет контролировать деятельность РУСАДА. Шубенков входит и в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Проба взята во внесоревновательный период — зимний сезон Сергей по традиции пропускает, да и в прошлом году выступал мало.
Международная федерация не выдавала российским легкоатлетам разрешения на выступление в нейтральном статусе, поэтому Шубенков начал прошлый сезон в России: в августе выступил на Кубке страны, в сентябре — на чемпионате и командном чемпионате.
Восстановительный сбор в Сочи закончился 31 октября, а технические тренировки начнутся у него не раньше февраля.
По информации издания News.ru, эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила информацию о пробе Шубенкова главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.
Также сообщается, что министр спорта РФ Олег Матыцин отправился по этому вопросу в Барнаул, где проживает спортсмен. По другим данным — визит штатный и не связан со спортсменом.
Кто такой Сергей Шубенков?
Серегй Шубенков — единственный спринтер в истории России, бравший медали чемпионатов мира на дистанции 110 м с барьерами.
30-летний спортсмен — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами и трехкратный призер мирового первенства. Он также является двукратным чемпионом Европы. На его счету 8-й результат в истории (12,92).
Шубенков также давно и последовательно выступает против допинга в российской легкой атлетике (не забывая, впрочем, поставить на вид и иностранцам).
В прошлом году он почти не выступал, зато активно занимался антидопинговой деятельностью: вошел в антидопинговый комитет ВФЛА, обращался с письмами к комиссии спортсменов World Athletics, к ВФЛА и даже к Владимиру Путину.
Неудивительно, что когда спортсмен, отказывающийся поддерживать официальный нарратив «кругом враги, а мы не виноватые», попал в такое неприятное положение, желающих позлорадствовать среди отечетсвенных болельщиков нашлось немало.
Что Шубенков говорит об инциденте?
Сам спортсмен отреагировал на обвинения лишь в четверг, 28 января — к тому времени спортивная общественность уже сутки кипела.
Шубенков решительно опроверг все обвинения в употреблении фуросемида, отметив, что не входит в список временно отстраненных атлетов.
При этом спортсмен признался, что получил официальное письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit — но по другому поводу.
Тренер чемпиона мира в барьерном беге Сергей Клевцов также опроверг новости о положительной допинг-пробе своего подопечного, заявив, что спортсмен заслуживает поддержки после несправедливых обвинений.
Что остальные говорят о ситуации?
Шубенков не зря годами работал на репутация чистого атлета и борца с допингом — теперь она работает на него: никто верит в то, что он намеренно принимал запрещенный препарат. Об этом в частности сказал бывший глава РУСАДА Юрий Ганус.
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с безоговорочной поддержкой Шубенкову, с которым вместе они воевали с прошлым руководством ВФЛА.
Громогласный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к легкоатлету с просьбой объяснить наличие запрещенного вещества в его допинг-пробе.
Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев надеется, что российский спортсмен отделается небольшим наказанием за случайное попадание препарата в организм.
Что грозит Шубенкову?
Если запрещенный препарат действительно был обнаружен в допинг-пробе Шубенкова, многое будет зависеть от того, какая линия защиты будет выбрана.
Скорее всего речь пойдет о случайном употреблении вещества в составе какого-либо БАДа. Семь лет назад подобное произошло с российской пловчихой Юлией Ефимовой, в пробе которой обнаружили запрещенный препарат 7-кето дегидроэпиандростерон, который применяется для снижения веса.
На слушаниях в Спортивном суде в Лозанне россиянка заявила, что невнимательно ознакомилась с аннотацией к БАДу, сославшись на плохое знание английского.
Судьи приняли это во внимание а также учли сотрудничество со «следствием»со стороны Ефимовой, отказавшейся от вскрытия пробы Б. Спортсменка получила минимальный срок дисквалификации — 16 месяцев.
С тех пор антидопинговые правила ужесточились, а согласно кодексу ВАДА спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм.
Любой срок дисквалификации более года будет автоматически означать для 30-летнего Шубенкова окончание карьеры.
Более того, наказание ударит по его репутации «чистого атлета» и борца с допингом, а репутацию российской легкой атлетики, если не всего отечественного спорта, которая и так дышала на ладан, уничтожит окончательно.
Российским спортивным чиновникам в мировом сообществе давно уже никто не доверяет. Тем ценнее были спортсмены вроде Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, которые вели диалог с Международной федерацией и своим примером показывали, что в России не все потеряно.
В марте World Athletics будет решать, сколько атлетов допустят до Игр в Токио (планируется 10 человек), а также рассмотреть вопрос о допуске нейтральных спортсменов до стартов.
Если ситуация с допинг-пробой Шубенкова окажется правдой — все может очень осложниться, ведь «попался» не призер районных стартов, а чемпион мира и символ чистого спорта в России.