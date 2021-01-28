В надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков провалил допинг-тест — такое сообщение появилось в среду, 27 января, в российских СМИ, ссылающихся на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Сам спортсмен и его тренер отрицают обвинения.

Что случилось?

В среду, 27 января, издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщило, что в пробе российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружили диуретик (мочегонное) — фуросемид.

Сам по себе он не является допингом, но раньше часто использовался употребляющими допинг атлетами для выведения запрещенных веществ из организма.

Именно поэтому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приравняла диуретики к допингу. Фуросемид — препарат класса S5 (диуретики и маскировочные агенты) . Стандартная санкция за него составляет два года дисквалификации.

Сейчас фуросемид ловится на протяжении большого количества времени после употребления, так что для сокрытия допинга его используют редко. В последние годы его чаще используют для корректировки веса в видах спорта, где это важно — фигурное катание, гимнастика.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в пробе Шубенкова обнаружили минимальную концентрацию запрещенного вещества (с определенного момента название «фуросемид» пропало из большинства источников, его заменили или на «диуретик» или просто на «запрещенный препарат»).

В организм спортсмена оно, теоретически, могло попасть благодаря каким-то биодобавкам/лекарствам, где содержалось то, что не указано на этикетке. Но это надо будет доказать.

Артем Пацев Спортивный юрист Даже не могу припомнить, когда легкоатлеты намеренно принимали фуросемид и чтобы именно на этот препарат проба давала положительный результат. Я бы сразу отмел вариант, что это сознательное применение. Мне кажется, что это был загрязненный фуросемидом препарат или еще что-то в таком роде. Это какой-то сюрреализм. Если это правда и если это загрязненная добавка, то надо смотреть конкретные обстоятельства дела. Санкций вообще может не быть, если будет доказано, что нет вины спортсмена, что нет никакой халатности. А если установится, что халатность имела место, то уже санкции будут. Плюс очень многое зависит от разных факторов, поэтому конкретный прогноз дать тяжело.

В ближайшие дни будет вскрыта проба «Б» — она может и не подтвердить результаты первого анализа.

Пока же пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что россиянин Сергей Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.

Когда и кем взята проба?

Пробу у Сергея Шубенкова взяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое не прекращало тестирование российские спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

После решения Спортивного арбитражного суда WADA объявило, что будет контролировать деятельность РУСАДА. Шубенков входит и в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Проба взята во внесоревновательный период — зимний сезон Сергей по традиции пропускает, да и в прошлом году выступал мало.

Международная федерация не выдавала российским легкоатлетам разрешения на выступление в нейтральном статусе, поэтому Шубенков начал прошлый сезон в России: в августе выступил на Кубке страны, в сентябре — на чемпионате и командном чемпионате.

Восстановительный сбор в Сочи закончился 31 октября, а технические тренировки начнутся у него не раньше февраля.

По информации издания News.ru, эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила информацию о пробе Шубенкова главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Также сообщается, что министр спорта РФ Олег Матыцин отправился по этому вопросу в Барнаул, где проживает спортсмен. По другим данным — визит штатный и не связан со спортсменом.

Кто такой Сергей Шубенков?

Серегй Шубенков — единственный спринтер в истории России, бравший медали чемпионатов мира на дистанции 110 м с барьерами.

30-летний спортсмен — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами и трехкратный призер мирового первенства. Он также является двукратным чемпионом Европы. На его счету 8-й результат в истории (12,92).

Хочу переломить мнение о российском спорте, что русские спортсмены сидят на допинге. Для меня это возможность показать, что в нашей стране есть добросовестные атлеты, которые побеждают честно Сергей Шубенков в 2017 году

Шубенков также давно и последовательно выступает против допинга в российской легкой атлетике (не забывая, впрочем, поставить на вид и иностранцам).

Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмена с Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат? Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек — все, извиняй. Сергей Шубенков в 2019 году

В прошлом году он почти не выступал, зато активно занимался антидопинговой деятельностью: вошел в антидопинговый комитет ВФЛА, обращался с письмами к комиссии спортсменов World Athletics, к ВФЛА и даже к Владимиру Путину.

Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами. Сергей Шубенков в 2020 году

Неудивительно, что когда спортсмен, отказывающийся поддерживать официальный нарратив «кругом враги, а мы не виноватые», попал в такое неприятное положение, желающих позлорадствовать среди отечетсвенных болельщиков нашлось немало.

Что Шубенков говорит об инциденте?

Сам спортсмен отреагировал на обвинения лишь в четверг, 28 января — к тому времени спортивная общественность уже сутки кипела.

Шубенков решительно опроверг все обвинения в употреблении фуросемида, отметив, что не входит в список временно отстраненных атлетов.

Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали... Сергей Шубенков

При этом спортсмен признался, что получил официальное письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit — но по другому поводу.

Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид.Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто «новостям» не поверил. Сергей Шубенков

Тренер чемпиона мира в барьерном беге Сергей Клевцов также опроверг новости о положительной допинг-пробе своего подопечного, заявив, что спортсмен заслуживает поддержки после несправедливых обвинений.

Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлебываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы. Конечно, вся эта ненужная шумиха не может не отразиться на психологическом состоянии моего спортсмена, который продолжает готовиться к Олимпиаде в Токио. Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми! Сергей Клевцов

Что остальные говорят о ситуации?

Шубенков не зря годами работал на репутация чистого атлета и борца с допингом — теперь она работает на него: никто верит в то, что он намеренно принимал запрещенный препарат. Об этом в частности сказал бывший глава РУСАДА Юрий Ганус.

В первую очередь, нам надо понять, что произошло, природу всего этого, я бы советовал не торопиться с выводами. К Шубенкову раньше никаких вопросов не возникало, он хорошие результаты демонстрировал. Юрий Ганус

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с безоговорочной поддержкой Шубенкову, с которым вместе они воевали с прошлым руководством ВФЛА.

Когда увидела новость про Сережу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы слишком через многое прошли, чтобы все закончилось именно так! Мария Ласицкене

Громогласный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к легкоатлету с просьбой объяснить наличие запрещенного вещества в его допинг-пробе.

Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от федерации легкой атлетики, тренеров. Шубенков — символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно. И давайте забудем про провокации — про неизвестно как попало. Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в какую-то случайность. Все рассмеются и скажут: «русские, вы проклятые допингисты!» А каком восстановлении федерации легкой атлетики может идти речь? Сережа Шубенков, я прошу тебя, объясни! Дмитрий Губерниев

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев надеется, что российский спортсмен отделается небольшим наказанием за случайное попадание препарата в организм.

Пока рано делать заключения. Этот препарат не причислен к сильнодействующим, это маскирующий реагент. Это широко используется в роли мочегонного средства в различных пищевых добавках, таким путем он мог оказаться в организме спортсмена. Я не верю, что Сергей или его тренер могли умышленно нарушить допинговые правила. Скорее всего, это случайное применение, но и оно требует объяснений. Потребуются определенные спортивные следственные действия, чтобы определить, как средство оказалось в организме. Это случалось со многими известным спортсменами. Как правило, все заканчивалось небольшим наказанием в ходе объяснений, которые давал атлет. Надеюсь, моя точка зрения совпадет с официальной. Валентин Балахничев

Что грозит Шубенкову?

Если запрещенный препарат действительно был обнаружен в допинг-пробе Шубенкова, многое будет зависеть от того, какая линия защиты будет выбрана.

Скорее всего речь пойдет о случайном употреблении вещества в составе какого-либо БАДа. Семь лет назад подобное произошло с российской пловчихой Юлией Ефимовой, в пробе которой обнаружили запрещенный препарат 7-кето дегидроэпиандростерон, который применяется для снижения веса.

На слушаниях в Спортивном суде в Лозанне россиянка заявила, что невнимательно ознакомилась с аннотацией к БАДу, сославшись на плохое знание английского.

Судьи приняли это во внимание а также учли сотрудничество со «следствием»со стороны Ефимовой, отказавшейся от вскрытия пробы Б. Спортсменка получила минимальный срок дисквалификации — 16 месяцев.

С тех пор антидопинговые правила ужесточились, а согласно кодексу ВАДА спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм.

Любой срок дисквалификации более года будет автоматически означать для 30-летнего Шубенкова окончание карьеры.

Более того, наказание ударит по его репутации «чистого атлета» и борца с допингом, а репутацию российской легкой атлетики, если не всего отечественного спорта, которая и так дышала на ладан, уничтожит окончательно.

Российским спортивным чиновникам в мировом сообществе давно уже никто не доверяет. Тем ценнее были спортсмены вроде Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, которые вели диалог с Международной федерацией и своим примером показывали, что в России не все потеряно.

В марте World Athletics будет решать, сколько атлетов допустят до Игр в Токио (планируется 10 человек), а также рассмотреть вопрос о допуске нейтральных спортсменов до стартов.

Если ситуация с допинг-пробой Шубенкова окажется правдой — все может очень осложниться, ведь «попался» не призер районных стартов, а чемпион мира и символ чистого спорта в России.