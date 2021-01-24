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    Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом

    Реакция на апсет в бою Конор — Порье

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    Дастин Порье
    Дастин Порье
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    В рамках турнира UFC 257 Конор Макгрегор снова встретился с Дастином Порье. Этот бой должен был ознаменоваться возвращением ирландца в список претендентов на титул чемпиона в легком весе. Вместо желаемого «Печально известный» оказался на канвасе, с которого поднялся уже после гонга.

    Теперь все будут копировать тактику Хабиба

    Порье, как оказалось, успешно выполнил стратегию Хабиба. Отмахиваясь одноразовыми ударами и периодически выпадая в проходы, американец пережил первый раунд, а во втором сотворил неожиданное и взорвался в стойке. Вот как описывает этот момент Sport24.

    «Во второй пятиминутке произошел переломный момент. Дастин нащупал свой темп и начал обрабатывать правую ногу Макгрегора жесточайшими лоу-киками в голень. В середине раунда Конор замедлился у сетки и пропустил целую серию ударов, что быстро привело к нокдауну и добиванию.

  • Трудно драться с такими простоями, как у меня. Его лоу-кики были хороши, и вот этот лоу-кик в икру был очень жесткий, моя нога просто омертвела.
  • Конор Макгрегор

    • Несомненно сенсационный результат. Теперь о реванше Конора и Хабиба можно забыть как минимум на ближайшее время.»

    «Лучшая форма» не выдержала «режим убийцы»

    Все ждали от ирландца очередной победы нокаутом. Но мало кто ставил в расчет «смертельную» фронтальную стойку Дастина Порье, который, если ее занимает, то шансы соперника на выживанию сводятся к нулю. Именно это и случилось в бой-реванше с Конором. Подробнее пишет Илья Андреев со «Спорт Экспресс»

    Фрагмент

    «По словам и команды Макгрегора, и самого Конора, к бою в Абу-Даби он подошел в лучшей форме в карьере. Например, вот что "СЭ" рассказал спарринг-партнер ирландца Константин Гнусарев: "Сейчас Конор поставил на первое место дисциплину. У нас тренировки утром и вечером, план всегда готовится заранее. Раньше такого не было. Раньше просто приходили: 'Что там? Бокс? Борьба?', и идем заниматься. Не было профессионального подхода, по моему мнению. Конор стал серьезнее относиться к тренировкам, к питанию, да ко всему".

  • Для меня этот бой был как титульный. Если Хабиб не вернется, я и Конор — два лучших легковеса. И я — чемпион«.
  • Дастин Порье

    • Тем не менее к форме Макгрегора все равно были вопросы. После октября 2018-го он провел лишь один бой — и это очень-очень мало. Да и поединок со стареющим Дональдом Серроне, чей пик давно позади, — не показатель топ-уровня. Другое дело — поединок с Порье. Дастин после боя с Конором в 2014-м прошел через множество испытаний. Было и жесткое поражение нокаутом от Майкла Джонсона, и красивые победы над Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем, и поражение от Хабиба в титульнике, и рубка с Дэном Хукером, которая осталась за Порье.

    Макгрегор начал с точного удара левой, заем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

    Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. До тех пор, пока Порье не включил режим убийцы. Дастин пошатнул Конора, затем прижал к сетке и разбил. Вообще, мало в UFC людей, кто использует подобные шансы (разнести у сетки серией ударов) лучше, чем Порье. Ирландец упал и был добит.»

    Конор снова «пустослов»?

    Михаил Гусейнов с «Чемпионата» подвел итоги боя и поставил под сомнение «идеальную форму» Макгрегора, о которой ирландец так много говорил.

    Атака Конора

    «UFC 257 завершился громкой сенсацией. Порье сумел взять реванш за поражение почти семилетней давности и по-прежнему в топе дивизиона. Что касается Макгрегора, то, все слова о "лучшей форме в жизни" оказались пустым бахвальством. И вот ради такого Конора должен был возобновить карьеру Хабиб? Помилуйте. Уж если Орёл и задумает вернуться, то теперь лишь ради поединков с Чендлером или Порье, тем более, последний показал, что умеет брать реванш. Решение о дальнейших планах Нурмагомедов примет в ближайшее время, а до тех пор именно Порье можно будет считать некоронованным чемпионом и главным претендентом на бой с россиянином. Что же, поздравляем луизианца с бриллиантовой победой.»

    Конор действительно стал другим

    Если к форме и были вопросы, то вот к поведению их больше нет. Мы увидели совершенно другого ирландца, который больше не оскорбляет соперника, не вырывает пояса из рук, а также ведет себя очень сдержанно и воспитанно. Это не может не радовать.

    Серия фрагментов до боя и после данную мысль подтверждает.

    Как и сказал Порье, Конор очень профессионально принял результат.

    Такого Конора в UFC мы еще не видели.

    Ну а что же Хабиб?

    Россиянин с иронией отреагировал на результат поединка. Он, мягко говоря, не любит Макгрегора и поспешил сделать публикацию касательно результата.

    «Вот что бывает, когда меняешь свою команду и спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуешься вместо этого с маленькими детьми и отрываешься от реальности», — написал боец.

    Конор и Порье

    Конор незамедлительно ответил ему своим посланием: «"Моя команда — все та же с самого первого дня, я ничего не менял. Такой твит показывает характер человека, его суть. Он сам думает возвращаться или нет? Ты либо возвращаешься либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то — давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся. Что ты сам будешь делать-то?"

    Эпопея с чемпионством в легком весе продолжается

    Уайт заявил, что вопрос о возвращении хабиба остается нерешенным. И пока что непонятно, кто будет участвовать в титульном бою. Будут ли это другие люди или Нурмагомедов вернется ради защиты, неизвестно.

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    Этот эпизод не оставил без внимания обозреватель 'Спорт Экспресс' Артем Агапов.

    "Президент UFC ответил на вопросы о чемпионе промоушена в легком весе. Уайт раскрыл новые детали разговора с Нурмагомедовым.

    'Я действительно разговаривал с Хабибом. Он сказал мне: Дэйна, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих парней (Макгрегора и Порье), я их побеждал. Я не знаю, но это звучит не очень позитивно, посмотрим', — заметил глава лиги.

    Тейкдаун

    О титульном бое Уайт сказал так: 'Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул'.

    Вместе с тем Порье выразил сомнения, что Чендлер заслужил бой за пояс. Чендлер в то же время не согласился с цитатой о превосходстве Хабиба на две головы. Уайт не исключил, что Порье и Макгрегор дойдут до трилогии. Веселье в легком весе не должно заканчиваться."

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