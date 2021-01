Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом

Порье, как оказалось, успешно выполнил стратегию Хабиба. Отмахиваясь одноразовыми ударами и периодически выпадая в проходы, американец пережил первый раунд, а во втором сотворил неожиданное и взорвался в стойке. Вот как описывает этот момент Sport24.

«Во второй пятиминутке произошел переломный момент. Дастин нащупал свой темп и начал обрабатывать правую ногу Макгрегора жесточайшими лоу-киками в голень. В середине раунда Конор замедлился у сетки и пропустил целую серию ударов, что быстро привело к нокдауну и добиванию.

Трудно драться с такими простоями, как у меня. Его лоу-кики были хороши, и вот этот лоу-кик в икру был очень жесткий, моя нога просто омертвела. Конор Макгрегор

Несомненно сенсационный результат. Теперь о реванше Конора и Хабиба можно забыть как минимум на ближайшее время.»

Все ждали от ирландца очередной победы нокаутом. Но мало кто ставил в расчет «смертельную» фронтальную стойку Дастина Порье, который, если ее занимает, то шансы соперника на выживанию сводятся к нулю. Именно это и случилось в бой-реванше с Конором. Подробнее пишет Илья Андреев со «Спорт Экспресс»

«По словам и команды Макгрегора, и самого Конора, к бою в Абу-Даби он подошел в лучшей форме в карьере. Например, вот что "СЭ" рассказал спарринг-партнер ирландца Константин Гнусарев: "Сейчас Конор поставил на первое место дисциплину. У нас тренировки утром и вечером, план всегда готовится заранее. Раньше такого не было. Раньше просто приходили: 'Что там? Бокс? Борьба?', и идем заниматься. Не было профессионального подхода, по моему мнению. Конор стал серьезнее относиться к тренировкам, к питанию, да ко всему".

Для меня этот бой был как титульный. Если Хабиб не вернется, я и Конор — два лучших легковеса. И я — чемпион«. Дастин Порье

Тем не менее к форме Макгрегора все равно были вопросы. После октября 2018-го он провел лишь один бой — и это очень-очень мало. Да и поединок со стареющим Дональдом Серроне, чей пик давно позади, — не показатель топ-уровня. Другое дело — поединок с Порье. Дастин после боя с Конором в 2014-м прошел через множество испытаний. Было и жесткое поражение нокаутом от Майкла Джонсона, и красивые победы над Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем, и поражение от Хабиба в титульнике, и рубка с Дэном Хукером, которая осталась за Порье.

Макгрегор начал с точного удара левой, заем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. До тех пор, пока Порье не включил режим убийцы. Дастин пошатнул Конора, затем прижал к сетке и разбил. Вообще, мало в UFC людей, кто использует подобные шансы (разнести у сетки серией ударов) лучше, чем Порье. Ирландец упал и был добит.»

Михаил Гусейнов с «Чемпионата» подвел итоги боя и поставил под сомнение «идеальную форму» Макгрегора, о которой ирландец так много говорил.

«UFC 257 завершился громкой сенсацией. Порье сумел взять реванш за поражение почти семилетней давности и по-прежнему в топе дивизиона. Что касается Макгрегора, то, все слова о "лучшей форме в жизни" оказались пустым бахвальством. И вот ради такого Конора должен был возобновить карьеру Хабиб? Помилуйте. Уж если Орёл и задумает вернуться, то теперь лишь ради поединков с Чендлером или Порье, тем более, последний показал, что умеет брать реванш. Решение о дальнейших планах Нурмагомедов примет в ближайшее время, а до тех пор именно Порье можно будет считать некоронованным чемпионом и главным претендентом на бой с россиянином. Что же, поздравляем луизианца с бриллиантовой победой.»

Если к форме и были вопросы, то вот к поведению их больше нет. Мы увидели совершенно другого ирландца, который больше не оскорбляет соперника, не вырывает пояса из рук, а также ведет себя очень сдержанно и воспитанно. Это не может не радовать.

Серия фрагментов до боя и после данную мысль подтверждает.

Как и сказал Порье, Конор очень профессионально принял результат.

“We will do it again.” Dustin and Conor share one final word on Fight Island. #UFC257 pic.twitter.com/DUyIvQbz6E

Такого Конора в UFC мы еще не видели.

Россиянин с иронией отреагировал на результат поединка. Он, мягко говоря, не любит Макгрегора и поспешил сделать публикацию касательно результата.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.