Норрис неожиданно выиграл квалификацию Гран-при России

Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса».
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив почти четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру.
Формула-1. Гран-при России. Квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.41,993
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 1.42,510
3. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,983
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.44,050
6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,204
7. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,710
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.44,956
9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,337
10. Эстебан Окон «(Альпин») — 1.45,337
Не прошли в третий сегмент:
11 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.48.252
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.46,573
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.46,641
14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.46,751
15. Шарль Леклер («Феррари») — 1.48,470
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.49,586
17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.49,830
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.51,023
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.53,764
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени