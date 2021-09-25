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    Норрис неожиданно выиграл квалификацию Гран-при России

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    Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при России.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса».

    Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив почти четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру.

    Формула-1. Гран-при России. Квалификация

    1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.41,993
    2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 1.42,510
    3. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,983
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.44,050
    6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,204
    7. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,710
    8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.44,956
    9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,337
    10. Эстебан Окон «(Альпин») — 1.45,337

    Не прошли в третий сегмент:

    11 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.48.252
    12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.46,573
    13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.46,641
    14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.46,751
    15. Шарль Леклер («Феррари») — 1.48,470

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.49,586
    17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.49,830
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.51,023
    19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.53,764
    20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени

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