Ферстаппен — о «Гран-при Бельгии»: Жаль, что не смогли погоняться

Пилот «Ред Булл»прокомментировал результат

Пилоты начали гонку за машиной безопасности и проехали три круга, после чего Гран-при остановили красными флагами из-за проливного дождя.

В итоге организаторы решили не возобновлять гонку в связи погодными условиями. Результат был зачтен по текущем положению. Победителем был объявлен Ферстаппен.

«Жаль, что мы не смогли погоняться. Три часа назад я был готов стартовать, но видимо для остальных это было невозможно. И с каждым часом погода становилась все хуже.

Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые провели на трибунах все это время.

Будем продолжать пытаться улучшать наши результаты», — цитирует Ферстаппена «Спорт-Экспресс».

Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». Это первый подиум в его карьере. На третьем месте пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.