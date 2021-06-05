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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Мазепин — 18-й

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    Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл поул-позицию на Гран-при Азербайджана.

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Это вторая победа в квалификации для 23-летнего гонщика подряд: ранее он стал быстрейшим в родном для себя Монако.

    Второе место на стартовой решетке займет британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

    Для российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина квалификация ограничилась одним сегментом. Он занял 18-е место в итоговом протоколе, его напарник немец Мик Шумахер — 17-й.

    Хуже россиянина выступили лишь Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), которые разбили свои машины и не финишировали.

    Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,218
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345
    4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358
    6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,669
    7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993
    8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109
    9. Ландо Норрис («Макларен») +0,529
    10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,224
    12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.42,273
    13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.42,558
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 1.42,587
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,758

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.43,128
    17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.44,158
    18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.44,238
    19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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