Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Мазепин — 18-й

Пилот «Феррари»выиграл поул-позицию на Гран-при Азербайджана.

Это вторая победа в квалификации для 23-летнего гонщика подряд: ранее он стал быстрейшим в родном для себя Монако.

Второе место на стартовой решетке займет британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Для российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина квалификация ограничилась одним сегментом. Он занял 18-е место в итоговом протоколе, его напарник немец Мик Шумахер — 17-й.

Хуже россиянина выступили лишь Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), которые разбили свои машины и не финишировали.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,218

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,669

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,529

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,224

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.42,273

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.42,558

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 1.42,587

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,758

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.43,128

17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.44,158

18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.44,238

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).