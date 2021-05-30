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    Гандболистки ЦСКА проиграли в матче за 3-е место Лиги чемпионов

    Прочие Гандбол
    Российский ЦСКА в матче за бронзовые медали женской гандбольной Лиги чемпионов проиграл венгерскому «Дьеру» со счетом 32:21 (8:18, 13:14).

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Таким образом, российская команда, проиграв оба матча «Финала четырех» Лиги чемпионов, заняла четвертое место по итогам турнира.

    Гандболистки «Дьера» стали обладательницами бронзовых медалей.

    В финале гандбольной ЛЧ-2020/21 норвежский «Вайперс Кристиансанд» обыграл французский «Брест Бретань» со счетом 34:28.

    Самой результативной спортсменкой встречи стала левая полусредняя норвежского клуба Хенни Рейстад, забившая 12 голов. В составе французской команды отличилась Ана Грос, на ее счету восемь голов.

    «Вайперс Кристиансанд» стал победителем женской Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

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