Гандболистки ЦСКА проиграли в матче за 3-е место Лиги чемпионов

Таким образом, российская команда, проиграв оба матча «Финала четырех» Лиги чемпионов, заняла четвертое место по итогам турнира.
Гандболистки «Дьера» стали обладательницами бронзовых медалей.
В финале гандбольной ЛЧ-2020/21 норвежский «Вайперс Кристиансанд» обыграл французский «Брест Бретань» со счетом 34:28.
Самой результативной спортсменкой встречи стала левая полусредняя норвежского клуба Хенни Рейстад, забившая 12 голов. В составе французской команды отличилась Ана Грос, на ее счету восемь голов.
«Вайперс Кристиансанд» стал победителем женской Лиги чемпионов впервые в истории клуба.