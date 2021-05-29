Нурмагомедов призвал не ждать его возвращения

Российский боец смешанного стилязаявил, что не планирует возобновлять карьеру

«Вопросы о возвращении никогда не закончится. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, так как ждать придется долго.

Вообще неинтересно. Зачем мне бороться? Я устал. На тренировках мы боремся, а выходить на арену, доказывать... Что доказывать? Зачем выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Мне это неинтересно», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».

Россиянин завершил карьеру в марте. В смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.