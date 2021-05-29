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    Нурмагомедов призвал не ждать его возвращения

    Прочие Единоборства
    Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «Вопросы о возвращении никогда не закончится. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, так как ждать придется долго.

    Вообще неинтересно. Зачем мне бороться? Я устал. На тренировках мы боремся, а выходить на арену, доказывать... Что доказывать? Зачем выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Мне это неинтересно», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».

    Россиянин завершил карьеру в марте. В смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.

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