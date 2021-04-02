Тренерский совет СБР признал удовлетворительным выступление сборной России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба организации.

«Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале — удовлетворительно / неудовлетворительно) на тренерском совете в Ханты-Мансийске», — говорится в сообщении.

Женская сборная России завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек в Кубке мира на сезон 2021/22.

На этапах Кубка мира завершившегося сезона российские биатлонисты завоевали семь наград (3-2-2), в том числе бронзу чемпионата мира-2021 в Поклюке.