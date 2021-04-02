ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • 11:09
    • Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР
  • 10:54
    • Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро
  • 09:59
    • «Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»
  • 08:11
    • Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Тренерский совет СБР признал удовлетворительным выступление сборной России

    Прочие Биатлон
    Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба организации.

    Светлана Миронова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Светлана Миронова

    «Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале — удовлетворительно / неудовлетворительно) на тренерском совете в Ханты-Мансийске», — говорится в сообщении.

    Женская сборная России завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек в Кубке мира на сезон 2021/22.

    На этапах Кубка мира завершившегося сезона российские биатлонисты завоевали семь наград (3-2-2), в том числе бронзу чемпионата мира-2021 в Поклюке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?
  • «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному