Тренерский совет СБР признал удовлетворительным выступление сборной России

Светлана Миронова Фото: globallookpress.com
«Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале — удовлетворительно / неудовлетворительно) на тренерском совете в Ханты-Мансийске», — говорится в сообщении.
Женская сборная России завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек в Кубке мира на сезон 2021/22.
На этапах Кубка мира завершившегося сезона российские биатлонисты завоевали семь наград (3-2-2), в том числе бронзу чемпионата мира-2021 в Поклюке.