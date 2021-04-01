Ушкина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону

Наталья Ушкина Фото: globallookpress.com
Серебряную медаль завоевала Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), тройку призеров замкнула Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика).
Светлана Миронова заняла 14-е место.
Чемпионат России по биатлону. Женщины. Гонка преследования
1. Наталья Ушкина — 30.39,1 (1 промах)
2. Лариса Куклина +8,6 (1)
3. Ульяна Кайшева +46,5 (1)
4. Ирина Казакевич +53,1 (3)
5. Валерия Васнецова +1.40,1 (2)
6. Виктория Сливко +1.42,8 (3)
7. Анастасия Гореева +2.06,1 (5)
8. Анастасия Егорова +2.41,1 (4)
9. Анна Никулина +2.43,4 (5)
10. Наталья Гербулова +2.43,5 (4)