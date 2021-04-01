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    Ушкина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Представительница Мордовии Наталья Ушкина, которая со следующего сезона будет выступать за Румынию, заняла первое место в гонке преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

    Наталья Ушкина
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    Наталья Ушкина

    Серебряную медаль завоевала Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), тройку призеров замкнула Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика).

    Светлана Миронова заняла 14-е место.

    Чемпионат России по биатлону. Женщины. Гонка преследования

    1. Наталья Ушкина — 30.39,1 (1 промах)
    2. Лариса Куклина +8,6 (1)
    3. Ульяна Кайшева +46,5 (1)
    4. Ирина Казакевич +53,1 (3)
    5. Валерия Васнецова +1.40,1 (2)
    6. Виктория Сливко +1.42,8 (3)
    7. Анастасия Гореева +2.06,1 (5)
    8. Анастасия Егорова +2.41,1 (4)
    9. Анна Никулина +2.43,4 (5)
    10. Наталья Гербулова +2.43,5 (4)

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