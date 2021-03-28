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    Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России

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    Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Победитель Кубка мира сезона 2020/21 показал результат 1 час 8 минут 53 секунды.

    Второе место занял Иван Якимушкин (+47,1), третье — Андрей Ларьков (+47,2).

    Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не вышел на старт.

    Чемпионат России в Тюмени завершится 4 апреля.

    Чемпионат России. Тюмень
    Скиатлон. Мужчины

    1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0
    2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.
    3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.
    4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.
    5. Артем Николаев (Республика Татарстан) +54.1.

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