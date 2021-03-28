Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Победитель Кубка мира сезона 2020/21 показал результат 1 час 8 минут 53 секунды.
Второе место занял Иван Якимушкин (+47,1), третье — Андрей Ларьков (+47,2).
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не вышел на старт.
Чемпионат России в Тюмени завершится 4 апреля.
Чемпионат России. Тюмень
Скиатлон. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.
3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.
5. Артем Николаев (Республика Татарстан) +54.1.