Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки

Лидировавшая после короткой программы 16-летняя спортсменка получила от судей за две программы 233,17 балла. Отметим, что для Щербаковой это был дебютный чемпионат мира.
Серебро у Елизаветы Туктамышевой, которая сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп через тройку, далее исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, упала с тройного флипа, каскад двойной аксель+ойлер+тройной аксель с помаркой, тройной лутц, тройной риттбергер.
Бронзовую медаль завоевала Александра Трусова. На произвольную программу россиянка, ставшая в короткой программе 12-й, заявила четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).
Трусова выполнила пять четверных прыжков, но дважды упала (с четверного сальхова и лутца).
Японка Рика Кихира, которая шла второй после короткой программы, в произвольной не выполнила ни одного четверного прыжка и упала с тройного акселя. Она заняла итоговое седьмое место.
Таким образом, все медали в женском одиночном катании на ЧМ достались российским спортсменкам. Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Женщины. Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) — 152,38
2. Анна Щербакова (Россия) — 152,17
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 141,60
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141,16
5. Каори Сакамото (Япония) — 137,42
6. Карен Чен (США) — 134,23
7. Ольга Микутина (Австрия) — 131,59
8. Брэди Теннелл (США) — 127,94
9. Рика Кихира (Япония) — 126,62
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 125,35
11. Хэ Ин Ли (Корея) — 124,50
12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 121,82
13. Ким Йе Лим (Корея) — 118,15
14. Маделин Скиза (Канада) — 117,01
15. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 116,78
16. Йозефин Тальегард (Швеция) — 116,52
17. Николь Шотт (Германия) — 113,71
18. Александра Фейгин (Болгария) — 113,55
19. Сатоко Мияхара (Япония) — 112,31
20. Алина Урушадзе (Грузия) — 109,12...
24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 83,00
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46
3. Александра Трусова (Россия) — 217,20
4. Карен Чен (США) — 208,63
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44
6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80
7. Рика Кихира (Япония) — 205,70
8. Ольга Микутина (Австрия) — 198,77
9. Брэди Теннелл (США) — 197,81
10. Хэ Ин Ли (Корея) — 193,44
11. Ким Йе Лим (Корея) — 191,78
12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 189,46
13. Маделин Скиза (Канада) — 185,78
14. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 181,47
15. Йозефин Тальегард (Швеция) — 178,10
16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 174,50
17. Александра Фейгин (Болгария) — 173,52
18. Николь Шотт (Германия) — 172,80
19. Сатоко Мияхара (Япония) — 172,30
20. Алина Урушадзе (Грузия) — 169,01...
24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 146,54