Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки

Российская фигуристкавыиграла золотую награду среди одиночниц в рамках чемпионата мира в шведском Стокгольме.

Лидировавшая после короткой программы 16-летняя спортсменка получила от судей за две программы 233,17 балла. Отметим, что для Щербаковой это был дебютный чемпионат мира.

Серебро у Елизаветы Туктамышевой, которая сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп через тройку, далее исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, упала с тройного флипа, каскад двойной аксель+ойлер+тройной аксель с помаркой, тройной лутц, тройной риттбергер.

Бронзовую медаль завоевала Александра Трусова. На произвольную программу россиянка, ставшая в короткой программе 12-й, заявила четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).

Трусова выполнила пять четверных прыжков, но дважды упала (с четверного сальхова и лутца).

Японка Рика Кихира, которая шла второй после короткой программы, в произвольной не выполнила ни одного четверного прыжка и упала с тройного акселя. Она заняла итоговое седьмое место.

Таким образом, все медали в женском одиночном катании на ЧМ достались российским спортсменкам. Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Женщины. Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 152,38

2. Анна Щербакова (Россия) — 152,17

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 141,60

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141,16

5. Каори Сакамото (Япония) — 137,42

6. Карен Чен (США) — 134,23

7. Ольга Микутина (Австрия) — 131,59

8. Брэди Теннелл (США) — 127,94

9. Рика Кихира (Япония) — 126,62

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 125,35

11. Хэ Ин Ли (Корея) — 124,50

12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 121,82

13. Ким Йе Лим (Корея) — 118,15

14. Маделин Скиза (Канада) — 117,01

15. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 116,78

16. Йозефин Тальегард (Швеция) — 116,52

17. Николь Шотт (Германия) — 113,71

18. Александра Фейгин (Болгария) — 113,55

19. Сатоко Мияхара (Япония) — 112,31

20. Алина Урушадзе (Грузия) — 109,12...

24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 83,00

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46

3. Александра Трусова (Россия) — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

8. Ольга Микутина (Австрия) — 198,77

9. Брэди Теннелл (США) — 197,81

10. Хэ Ин Ли (Корея) — 193,44

11. Ким Йе Лим (Корея) — 191,78

12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 189,46

13. Маделин Скиза (Канада) — 185,78

14. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 181,47

15. Йозефин Тальегард (Швеция) — 178,10

16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 174,50

17. Александра Фейгин (Болгария) — 173,52

18. Николь Шотт (Германия) — 172,80

19. Сатоко Мияхара (Япония) — 172,30

20. Алина Урушадзе (Грузия) — 169,01...

24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 146,54