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    Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золотую награду среди одиночниц в рамках чемпионата мира в шведском Стокгольме.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    Лидировавшая после короткой программы 16-летняя спортсменка получила от судей за две программы 233,17 балла. Отметим, что для Щербаковой это был дебютный чемпионат мира.

    Серебро у Елизаветы Туктамышевой, которая сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп через тройку, далее исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, упала с тройного флипа, каскад двойной аксель+ойлер+тройной аксель с помаркой, тройной лутц, тройной риттбергер.

    Бронзовую медаль завоевала Александра Трусова. На произвольную программу россиянка, ставшая в короткой программе 12-й, заявила четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).

    Трусова выполнила пять четверных прыжков, но дважды упала (с четверного сальхова и лутца).

    Японка Рика Кихира, которая шла второй после короткой программы, в произвольной не выполнила ни одного четверного прыжка и упала с тройного акселя. Она заняла итоговое седьмое место.

    Таким образом, все медали в женском одиночном катании на ЧМ достались российским спортсменкам. Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
    Женщины. Произвольная программа

    1. Александра Трусова (Россия) — 152,38
    2. Анна Щербакова (Россия) — 152,17
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 141,60
    4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141,16
    5. Каори Сакамото (Япония) — 137,42
    6. Карен Чен (США) — 134,23
    7. Ольга Микутина (Австрия) — 131,59
    8. Брэди Теннелл (США) — 127,94
    9. Рика Кихира (Япония) — 126,62
    10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 125,35
    11. Хэ Ин Ли (Корея) — 124,50
    12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 121,82
    13. Ким Йе Лим (Корея) — 118,15
    14. Маделин Скиза (Канада) — 117,01
    15. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 116,78
    16. Йозефин Тальегард (Швеция) — 116,52
    17. Николь Шотт (Германия) — 113,71
    18. Александра Фейгин (Болгария) — 113,55
    19. Сатоко Мияхара (Япония) — 112,31
    20. Алина Урушадзе (Грузия) — 109,12...
    24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 83,00

    Итоговое положение

    1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46
    3. Александра Трусова (Россия) — 217,20
    4. Карен Чен (США) — 208,63
    5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44
    6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80
    7. Рика Кихира (Япония) — 205,70
    8. Ольга Микутина (Австрия) — 198,77
    9. Брэди Теннелл (США) — 197,81
    10. Хэ Ин Ли (Корея) — 193,44
    11. Ким Йе Лим (Корея) — 191,78
    12. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 189,46
    13. Маделин Скиза (Канада) — 185,78
    14. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 181,47
    15. Йозефин Тальегард (Швеция) — 178,10
    16. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 174,50
    17. Александра Фейгин (Болгария) — 173,52
    18. Николь Шотт (Германия) — 172,80
    19. Сатоко Мияхара (Япония) — 172,30
    20. Алина Урушадзе (Грузия) — 169,01...
    24. Йенни Сааринен (Финляндия) — 146,54

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