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    Нэйтан Чен: Старался не упустить шанс и запомнить этот турнир надолго

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    Американский фигурист Нэйтан Чен подвёл итог своего выступления на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция).

    Нэйтан Чен
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    Нэйтан Чен

    Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков и в третий раз завоевал золото ЧМ.

    Серебро досталось японцу Юме Кагияме, а бронза — его соотечественнику Юзуру Ханю, который лидировал после короткой программы.

    «Тот факт, что я просто выступил на чемпионате мира после этого беспрецедентного года уже потрясающе. Очень счастлив быть здесь и сегодня откатал программу в своё удовольствие.

    Не знаю, во скольких чемпионатах мира я ещё смогу участвовать, так что старался не упустить шанс и запомнить этот турнир надолго.

    Это был классный опыт, мне очень повезло здесь выступить, и я всё время помню об этом.

    Как отпраздную? Поеду домой, проведу время с семьёй — ничего экстраординарного. Сейчас я просто счастлив», — сказал Чен «Чемпионату».

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