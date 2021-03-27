Нэйтан Чен: Старался не упустить шанс и запомнить этот турнир надолго

Американский фигуристподвёл итог своего выступления на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция).

Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков и в третий раз завоевал золото ЧМ.

Серебро досталось японцу Юме Кагияме, а бронза — его соотечественнику Юзуру Ханю, который лидировал после короткой программы.

«Тот факт, что я просто выступил на чемпионате мира после этого беспрецедентного года уже потрясающе. Очень счастлив быть здесь и сегодня откатал программу в своё удовольствие.

Не знаю, во скольких чемпионатах мира я ещё смогу участвовать, так что старался не упустить шанс и запомнить этот турнир надолго.

Это был классный опыт, мне очень повезло здесь выступить, и я всё время помню об этом.

Как отпраздную? Поеду домой, проведу время с семьёй — ничего экстраординарного. Сейчас я просто счастлив», — сказал Чен «Чемпионату».