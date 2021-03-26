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    Жулин: Надеюсь, американцев не будут тянуть, если в мужском катании они не получат золота

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    Тренер по фигурному катанию Александр Жулин подвел итоги ритм-танца на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, набрав 88,15 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

    Российская пара Степанова и Букин завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02).

    «Своей парой очень доволен, отличный прокат, главное, что было с настроением — как и на тренировке. Так что с мнением арбитров я абсолютно согласен.

    Думаю, что мы можем увидеть два российских дуэта на подиуме: Степанова и Букин тоже очень сильная и хорошая пара.

    Надеюсь, нам не придется опасаться того, что американцев будут тянуть, если они не получат золота в мужском катании.

    Вику травма не беспокоит, все, слава богу, пока хорошо. Что касается отрыва, то радовать может отрыв в 22 балла. А два балла немного напрягают, но это лучше, чем проигрывать их.

    В любом случае, нужно просто кататься и делать свою работу», — сказал Жулин Sport24.

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