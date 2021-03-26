Тарасова назвала ожидаемым лидерство Синициной и Кацалапова на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССРвысказалась о лидерстве фигуристовна чемпионате мира.

Пара выиграла ритм-танец, набрав 88,15 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

«Ожидаемый результат. У них прекрасный танец. Он и в прошлом году был прекрасным, сейчас же он абсолютно накатанный, они его очень хорошо чувствуют.

В нем все понятно, все оправданно — и смех, и улыбки, и потрясающие шаги. Все сделано очень хорошо, я очень рада, поздравляю, так держать», — цитирует Тарасову ТАСС.

Четвертым идет канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (83,37), россияне Александра Степанова и Иван Букин — пятые (83,02).

«Все эти пары могут бороться друг с другом, они все очень высокого уровня. И наши могут с ними бороться, сегодня помешала ошибка. Ошибок делать не надо», — заметила Тарасова.

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.