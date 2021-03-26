Кацалапов: Мы довольны выступлением, все было сделано с душой, легко

Российский фигурист, выступающий в дуэте с, поделился впечатлениями после исполнения ритм-танцв на чемпионате мира в Стокгольме.

Синицина и Кацалапов вышли в лидеры чемпионата мира после исполнения ритм-танца, набрав за него 88,15 балла.

«Мы вполне довольны выступлением, хорошо подготовились, в целом показали, на что способны.

Достаточно чисто все было сделано, с душой, легко. Тренеры, наша команда довольны», — сказал Кацалапов «Р-Спорту».

«На произвольный танец настраиваться будем с холодной головой без лишних мыслей, хотим проделать ту работу, с которой мы сюда приехали, показать все на максимум», — добавила Синицина.

Фигуристы назвали непростым текущий сезон, в ходе которого их преследовали травмы и болезни.

«Год был непростой, но мы хотим об этом поскорее забыть. Возможно, нам это дало дополнительных сил, чтобы сделать то, что мы не смогли сделать в первой половине сезона. Сейчас мы довольны своей программой», — отметил Кацалапов.

«Мы полностью восстановились, готовы на 100 процентов», — констатировала Синицина.