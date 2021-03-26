ЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры

В четверг, 25 марта, в шведском Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представили короткую программу, а спортивные пары разыграли медали.

Мужское одиночное катание. Короткая программа

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция). Он набрал 106,98 балла.

Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).

Я не думал, что выступаю на чемпионате мира — был сосредоточен на своей работе. Не все получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка, она мотивирует меня лучше выступать в произвольной программе. Михаил Коляда

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.

Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату. Стараюсь не думать ни о чем, кроме катания. Евгений Семененко

Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96

3. Нэйтан Чен (США) — 98.85

4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51

6. Сёма Уно (Япония) — 92.62

7. Джейсон Браун (США) — 91.25

8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15

9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24

10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86

Спортивные пары. Произвольная программа

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, чего хватило для того, чтобы подняться с третьего места после короткой программы на первое после произвольной.

Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь и Хань Цун с результатом 225,71 балла.

Замкнули тройку призеров еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 217,63.

Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.

Фигурное катание

Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29