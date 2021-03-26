ЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры

Мужское одиночное катание. Короткая программа
Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция). Он набрал 106,98 балла.
Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.
Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98
2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96
3. Нэйтан Чен (США) — 98.85
4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52
5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51
6. Сёма Уно (Япония) — 92.62
7. Джейсон Браун (США) — 91.25
8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15
9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24
10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86
Спортивные пары. Произвольная программа
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, чего хватило для того, чтобы подняться с третьего места после короткой программы на первое после произвольной.
Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь и Хань Цун с результатом 225,71 балла.
Замкнули тройку призеров еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 217,63.
Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.
Фигурное катание
Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира
Пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29