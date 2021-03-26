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    ЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры

    Подробности второго дня чемпионата мира по фигурному катанию

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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    В четверг, 25 марта, в шведском Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представили короткую программу, а спортивные пары разыграли медали.

    Мужское одиночное катание. Короткая программа

    Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция). Он набрал 106,98 балла.

    Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).

  • Я не думал, что выступаю на чемпионате мира — был сосредоточен на своей работе. Не все получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка, она мотивирует меня лучше выступать в произвольной программе.
  • Михаил Коляда

    • Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.

  • Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату. Стараюсь не думать ни о чем, кроме катания.
  • Евгений Семененко

    • Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.

    Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
    Мужчины. Короткая программа

    1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98
    2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96
    3. Нэйтан Чен (США) — 98.85
    4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52
    5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51
    6. Сёма Уно (Япония) — 92.62
    7. Джейсон Браун (США) — 91.25
    8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15
    9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24
    10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86

    Спортивные пары. Произвольная программа

    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

    Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, чего хватило для того, чтобы подняться с третьего места после короткой программы на первое после произвольной.

    Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь и Хань Цун с результатом 225,71 балла.

    Замкнули тройку призеров еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 217,63.

    Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.

    Фигурное катание
    Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира
    Пары. Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80
    2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09
    3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30
    4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47
    5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84
    6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

    Итог

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
    2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63
    4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76
    5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18
    6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29

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