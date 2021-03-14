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    Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе КМ в Нове-Место

    Прочие Биатлон
    Шведские биатлонисты Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Себастьян Самуэльссон
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    Себастьян Самуэльссон

    Второе место заняла команда Норвегии, отставшая от победителей всего на 1,5 секунды.

    Замкнули тройку сильнейших американцы с отставанием почти в полминуты.

    Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев пришли к финишу пятыми.

    Отметим, что эта гонка стала последней в карьере чешского биатлониста Ондржея Моравца, который на Олимпийских играх в Сочи завоевал два серебра и бронзу.

    Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира. Смешанная эстафета. Сингл-микст

    1. Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) — 37.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
    2. Норвегия (Ингрид Таннревольд, Штурла Легрейд) — отставание 1,5 (0 + 6)
    3. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 26,1 (0 + 7)
    4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 40,8 (0 + 9)
    5. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — 1.10,8 (0 + 7)
    6. Франция (Жюлия Симон, Антонен Гигонна) — 1.19,3 (2 + 14)

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