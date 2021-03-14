Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе КМ в Нове-Место

биатлонисты Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон стали победителями сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Второе место заняла команда Норвегии, отставшая от победителей всего на 1,5 секунды.

Замкнули тройку сильнейших американцы с отставанием почти в полминуты.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев пришли к финишу пятыми.

Отметим, что эта гонка стала последней в карьере чешского биатлониста Ондржея Моравца, который на Олимпийских играх в Сочи завоевал два серебра и бронзу.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира. Смешанная эстафета. Сингл-микст

1. Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) — 37.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннревольд, Штурла Легрейд) — отставание 1,5 (0 + 6)

3. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 26,1 (0 + 7)

4. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 40,8 (0 + 9)

5. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — 1.10,8 (0 + 7)

6. Франция (Жюлия Симон, Антонен Гигонна) — 1.19,3 (2 + 14)