Норвежцы выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, Россия — 2-я

Сборная Норвегии одержала победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Норвежские биатлонисты Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен преодолели дистанцию за 42 минуту 10,9 секунды.

Второе место заняла команда России, в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина, уступив победителям 20 секунд.

Сборная Франции замкнула тройку призеров.

Биатлон. Кубок IBU

Сингл-микст

1. Норвегия (Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен) +42.10,9 (0+11)

2. Россия (Анастасия Егорова и Василий Томшин) — отставание 20,0 (0+6)

3. Франция (Пола Боте и Себастьен Маон) +41,4 (0+8)

4. Италия (Ребекка Пасслер и Даниэле Каппеллари) +1.05,3 (0+10)

5. Швеция (Элла Хальварссон и Мальте Стефанссон) +1.21,8 (2+7)

6. Германия (Марайке Браун и Йоханнес Вернер Донхаузер) +1.29,3 (0+8)

7. Украина (Кристина Дмитренко, Павел Насыко) +1.38,0 (0+8).