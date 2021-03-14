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    Норвежцы выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, Россия — 2-я

    Прочие Биатлон
    Сборная Норвегии одержала победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

    Каролин Эрдаль
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    Каролин Эрдаль

    Норвежские биатлонисты Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен преодолели дистанцию за 42 минуту 10,9 секунды.

    Второе место заняла команда России, в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина, уступив победителям 20 секунд.

    Сборная Франции замкнула тройку призеров.

    Биатлон. Кубок IBU
    Сингл-микст

    1. Норвегия (Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен) +42.10,9 (0+11)
    2. Россия (Анастасия Егорова и Василий Томшин) — отставание 20,0 (0+6)
    3. Франция (Пола Боте и Себастьен Маон) +41,4 (0+8)
    4. Италия (Ребекка Пасслер и Даниэле Каппеллари) +1.05,3 (0+10)
    5. Швеция (Элла Хальварссон и Мальте Стефанссон) +1.21,8 (2+7)
    6. Германия (Марайке Браун и Йоханнес Вернер Донхаузер) +1.29,3 (0+8)
    7. Украина (Кристина Дмитренко, Павел Насыко) +1.38,0 (0+8).

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