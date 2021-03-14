Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине состоялась мужская гонка преследования на 50 километров свободным стилем.

Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, показавший результат 2 часа 10 минут 41,4 секунды.

Второе место занял его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,2 секунды). Третьим стал швед Йенс Бурман (+3 секунды).

Россиянин Александр Большунов проиграл победителю 17,7 секунды и пересек финишную черту шестым.

Большунов ранее с отрывом обеспечил себе первое место в общем зачете Кубка мира. У него второй подряд «Большой хрустальный глобус».

Лыжные гонки

Энгадин (Швейцария). Кубок мира

Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 2:10.41,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,2

3. Йенс Бурман (Швеция) — 3,0

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 13,0

5. Пол Голберг (Норвегия) — 14,7

6. Александр Большунов (Россия) — 17,7...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 51,1...

19. Алексей Червоткин (Россия) — 1.20,7...

27. Артем Мальцев (Россия) — 2.02,1...

31. Илья Семиков (Россия) — 2.53,1...

58. Евгений Белов (Россия) — 7.39,2

59. Андрей Мельниченко (Россия) — 7.47,2