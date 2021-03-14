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    Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ

    Прочие Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине состоялась мужская гонка преследования на 50 километров свободным стилем.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, показавший результат 2 часа 10 минут 41,4 секунды.

    Второе место занял его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,2 секунды). Третьим стал швед Йенс Бурман (+3 секунды).

    Россиянин Александр Большунов проиграл победителю 17,7 секунды и пересек финишную черту шестым.

    Большунов ранее с отрывом обеспечил себе первое место в общем зачете Кубка мира. У него второй подряд «Большой хрустальный глобус».

    Лыжные гонки
    Энгадин (Швейцария). Кубок мира
    Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)

    1. Симен Крюгер (Норвегия) — 2:10.41,4
    2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,2
    3. Йенс Бурман (Швеция) — 3,0
    4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 13,0
    5. Пол Голберг (Норвегия) — 14,7
    6. Александр Большунов (Россия) — 17,7...
    13. Иван Якимушкин (Россия) — 51,1...
    19. Алексей Червоткин (Россия) — 1.20,7...
    27. Артем Мальцев (Россия) — 2.02,1...
    31. Илья Семиков (Россия) — 2.53,1...
    58. Евгений Белов (Россия) — 7.39,2
    59. Андрей Мельниченко (Россия) — 7.47,2

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