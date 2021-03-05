Каминский: Халили заслужил свое место в команде

Карим Халили Фото: globallookpress.com
Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете в Нове Место.
«Он молодой спортсмен. Конечно, не все получается, но мы же должны его проверять и пробовать. На ЧМ он неплохо проявил себя и заслужил свое место.
Сегодня пробежал, как смог. Будем дальше работать. Две эстафеты с ним в медалях? Получается, надо его и дальше ставить», — цитирует Каминского «Матч ТВ».
Напомним, что гонку выиграли немецкие биатлонисты, опередившие нашу сборную одну минуту 21,7 секунды. Бронза у норвежских спортсменов.