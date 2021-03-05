Каминский: Халили заслужил свое место в команде

Старший тренер мужской сборной Россиипрокомментировал выступление российского биатлонистав мужской эстафете на чешском этапе Кубка мира .

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете в Нове Место.

«Он молодой спортсмен. Конечно, не все получается, но мы же должны его проверять и пробовать. На ЧМ он неплохо проявил себя и заслужил свое место.

Сегодня пробежал, как смог. Будем дальше работать. Две эстафеты с ним в медалях? Получается, надо его и дальше ставить», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Напомним, что гонку выиграли немецкие биатлонисты, опередившие нашу сборную одну минуту 21,7 секунды. Бронза у норвежских спортсменов.