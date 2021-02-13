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    Хованцев: Казакевич — молодец, а Миронова постоянно нестабильна в стрельбе

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    Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги женского спринта на чемпионате мира в словенской Поклюке.

    Ирина Казакевич
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    Ирина Казакевич

    Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (19-е место).

    Ульяна Кайшева (2 промаха) финишировала на 36-й строчке, Евгения Павлова (2) — на 51-й, Светлана Миронова (6) — на 64-й.

    «Стрелять нужно было лучше. Здесь только одна Миронова, судя по результатам хода, могла как-то бороться.

    Отвратительная стрельба — 6 штрафных кругов, непопадание в пасьют… Другие девочки сегодня ногами тоже выглядели плохо.

    Миронова постоянно нестабильна в стрельбе. Сегодня немножко поддувал ветер, но это не так критично было.

    Все же стреляли, основные максимум два промаха допускали. Но четыре на "стойке" — это ни в какие рамки не входит.

    Казакевич — молодец! Для первого чемпионата мира, я считаю, что это хороший результат», — сказал Хованцев Sport24.

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