Хованцев: Казакевич — молодец, а Миронова постоянно нестабильна в стрельбе

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги женского спринта на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (19-е место).

Ульяна Кайшева (2 промаха) финишировала на 36-й строчке, Евгения Павлова (2) — на 51-й, Светлана Миронова (6) — на 64-й.

«Стрелять нужно было лучше. Здесь только одна Миронова, судя по результатам хода, могла как-то бороться.

Отвратительная стрельба — 6 штрафных кругов, непопадание в пасьют… Другие девочки сегодня ногами тоже выглядели плохо.

Миронова постоянно нестабильна в стрельбе. Сегодня немножко поддувал ветер, но это не так критично было.

Все же стреляли, основные максимум два промаха допускали. Но четыре на "стойке" — это ни в какие рамки не входит.

Казакевич — молодец! Для первого чемпионата мира, я считаю, что это хороший результат», — сказал Хованцев Sport24.