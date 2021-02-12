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    Все новости спорта

    Понсилуома выиграл спринт в Поклюке, Эдуард Латыпов пришел десятым

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    Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира в словенской Поклюке.

    Мартин Понсилуома
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    Мартин Понсилуома

    В тройке лидеров оказались и французы, в числе которых Симон Дестье и Эмильян Жаклен.

    Среди россиян на дистанции в 10 км лучшим оказался Эдуард Латыпов. Александр Логинов пришел 26-м, а Матвей Елисеев занял 16 место.

    Биатлон. Поклюка (Словения). Чемпионат мира. Мужчины. Спринт 10 км

    1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 24.41,1 (0 шт. кругов)

    2. Симон Дестье (Франция) — отставание 11,2 (0)

    3. Эмильян Жаклен (Франция) — 12,9 (1)

    4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 22,4 (1)

    5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22,5 (2)

    6. Кантен Фийон -Майе (Франция) — 23,9 (1)

    10. Эдуард Латыпов (Россия) — 33,3 (1)

    19. Матвей Елисеев (Россия) — 1.01,6 (0)

    26. Александр Логинов (Россия) — 1.15,0 (2)

    53. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,4 (1)

    64. Карим Халили (Россия) — 2.19,0 (2)

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