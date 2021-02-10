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    Норвегия выиграла смешанную эстафету ЧМ в Поклюке

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    Норвежская команда победила в смешанной гонке чемпионата мира, которая состоялась в Поклюке. Норвежцы прошли дистанцию в 30 км за 1 час 20 минут и 19,3 секунды

    Стурла Хольм
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    Стурла Хольм

    Победители выступали в таком составе: Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн.

    Серебряные медали взяли австрийцы, а тройку лидеров замкнула Швеция. Российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 9 место.

    Чемпионат мира по биатлону. Поклюк (Словения). Смешанная эстафета

    1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн) — 1:20.19,3 (0+11);
    2. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — +27,0 (0+2);
    3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Оберг) — +30,6 (0+8)…
    9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева)…

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