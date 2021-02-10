Норвегия выиграла смешанную эстафету ЧМ в Поклюке

Стурла Хольм Фото: globallookpress.com
Победители выступали в таком составе: Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн.
Серебряные медали взяли австрийцы, а тройку лидеров замкнула Швеция. Российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 9 место.
Чемпионат мира по биатлону. Поклюк (Словения). Смешанная эстафета
1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн) — 1:20.19,3 (0+11);
2. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — +27,0 (0+2);
3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Оберг) — +30,6 (0+8)…
9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева)…