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    Россия получила официальное приглашение на ОИ-2022 в Пекине

    Прочие Олимпизм
    Международный олимпийский комитет отправил Олимпийскому комитету России официальное письмо с приглашением на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

    Олимпийские кольца
    Олимпийские кольца

    «Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры — это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов.

    ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио.

    Неоднократно говорил, и здесь моя позиция неизменна, — самое главное сейчас — это обеспечить эффективную и полноценную подготовку наших спортсменов к главным стартам после очень трудного прошлого года со всеми его ограничениями. Все наши усилия направлены именно на это.

    Проблем еще много. Чисто спортивных тоже. Отсутствие или перенос тестовых и квалификационных стартов, неопределенность с лицензиями, сложный график соревнований и так далее, не говоря о согласовательных процессах по поводу экипировки, флага, музыкальной композиции. Это ведь тоже психологически важные аспекты для спортсменов — атмосфера Игр, ощущение праздника, отсутствие предвзятости. Порой прямо влияющие на результат. Знаю не понаслышке, а по себе», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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