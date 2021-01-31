Воронина взяла золото на дистанции 3000 м на этапе КМ в Херенвене

Россиянказаняла первое место на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

Российская конькобежка преодолела дистанцию за 3 минуты 56,853 секунды, установив рекорд катка.

Второе место заняла Антойнетте Де Йонг из Нидерландов (+2,05), а ее соотечественница Ирен Схаутен — третье (+3,30).

Еще одна россиянка Евгения Лаленкова показала девятый результат (+6,76).

В общем зачете Кубка мира Воронина занимает третье место (94 очка), а Лаленкова идет 10-й (61).

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Во втором забеге на 500 метров российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место, преодолев дистанцию за 37,372 секунды.

Россиянка уступила лишь Фемке Кок (37,333), представляющей Нидерланды. Тройку лучших замкнула еще одна российская конькобежка Дарья Качанова.

Ольга Фаткулина заняла четвертое место, Ирина Кузнецова стала 10-й, а Кристина Силаева — 15-й.

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У мужчин во втором забеге на этой же дистанции лучшим стал нидерландец Роналд Мюлдер.

Второе место занял его соотечественник Хейн Оттерспер, а третье — канадский спортсмен Лоран Дюбрёй.

Среди российских спортсменов лучший результат показал Виктор Муштаков, он занял 4-е место. Руслан Мурашов расположился следом, Артем Арефьев стал 11-м.

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Российский конькобежец Сергей Трофимов занял третье место на дистанции 5000 метров, показав результат 6 минут 10,864 секунды.

Лучшим на катке стал нидерландец Патрик Руст ( 6.05,959). Швед Нильс Ван дер Пол, установивший личный рекорд дистанции (6 минут 08,393 секунды), занял второе место.

Еще один россиянин Данила Семериков расположился на восьмом месте, а Руслан Захаров стал десятым.