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    Ступак завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

    Прочие Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне прошел женский масс-старт на 10 километров.

    Юлия Ступак
    Юлия Ступак

    Победу одержала норвежка Линн Сван, показавшая результат 25 минут 57,5 секунды.

    Серебро досталось россиянке Юлии Ступак, бронза — норвежке Терезе Йохауг.

    Также в десятку попала Яна Кирпиченко, финишировавшая пятой.

    Лыжные гонки
    Фалун (Швеция). Кубок мира
    Женщины. Масс-старт, 10 км (С)

    1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,5
    2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4
    3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9
    4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1
    5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5
    6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 7,7
    7. Джессика Диггинс (США) — 8,3
    23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1
    28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5
    36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8
    44. Мария Истомина (Россия) — 1.52,1

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