Ступак завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Юлия Ступак
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Победу одержала норвежка Линн Сван, показавшая результат 25 минут 57,5 секунды.
Серебро досталось россиянке Юлии Ступак, бронза — норвежке Терезе Йохауг.
Также в десятку попала Яна Кирпиченко, финишировавшая пятой.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция). Кубок мира
Женщины. Масс-старт, 10 км (С)
1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,5
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4
3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9
4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1
5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5
6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 7,7
7. Джессика Диггинс (США) — 8,3
23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1
28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5
36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8
44. Мария Истомина (Россия) — 1.52,1