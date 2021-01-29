Скелетонист Третьяков стал победителем заключительного этапа КМ в Инсбруке

По итогам двух попыток 35-летний спортсмен показал результат 1 минута 45,59 секунды.
Вторым стал представитель Великобритании Крейг Томпсон, проигравший лидеру 0,23 секунды. Тройку призеров замкнул австриец Самуэль Майер (+0,27).
Еще один россиянин Никита Трегубов показал шестое время (+0,46).
Отметим, что с 5-го по 14 февраля в немецком Альтенберге состоится чемпионат мира по скелетону.
Скелетон. Кубок мира. Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59
2. Крэйг Томпсон (Великобритания) — 0,23
3. Самуэль Майер (Австрия) — 0,27
4. Юн Сунбин (Корея) — 0,29
5. Маркус Уайатт (Великобритания) — 0,43
6. Никита Трегубов (Россия) — 0,46...
8. Даниил Романов (Россия) — 0,80