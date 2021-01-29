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    Скелетонист Третьяков стал победителем заключительного этапа КМ в Инсбруке

    Прочие Скелетон
    Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке.

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    По итогам двух попыток 35-летний спортсмен показал результат 1 минута 45,59 секунды.

    Вторым стал представитель Великобритании Крейг Томпсон, проигравший лидеру 0,23 секунды. Тройку призеров замкнул австриец Самуэль Майер (+0,27).

    Еще один россиянин Никита Трегубов показал шестое время (+0,46).

    Отметим, что с 5-го по 14 февраля в немецком Альтенберге состоится чемпионат мира по скелетону.

    Скелетон. Кубок мира. Инсбрук, Австрия
    Мужчины

    1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59
    2. Крэйг Томпсон (Великобритания) — 0,23
    3. Самуэль Майер (Австрия) — 0,27
    4. Юн Сунбин (Корея) — 0,29
    5. Маркус Уайатт (Великобритания) — 0,43
    6. Никита Трегубов (Россия) — 0,46...
    8. Даниил Романов (Россия) — 0,80

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