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    Голикова и Фаткулилина — вторая и третья на 500 м на этапе в Херенвене

    Прочие Коньки
    Представительница Нидерландов Фемке Кок выиграла второй подряд забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене.

    Ангелина Голикова
    Ангелина Голикова

    Второй, как и накануне, стала россиянка Ангелина Голикова.

    Тройку замкнула еще одна представительница России Ольга Фаткулина, которая в предыдущей гонке стала четвертой.

    Ирина Кузнецова показала восьмой результат, а Кристина Силаева — 13-й.

    Херенвен (Голландия)
    Кубок мира Женщины. 500 м

    1. Фемке Кок (Голландия) — 37,276
    2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,303
    3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,406...
    8. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,064...
    13. Кристина Силаева (Россия) — 38,264
    Дарья Качанова (Россия) — не финишировала

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