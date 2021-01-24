Голикова и Фаткулилина — вторая и третья на 500 м на этапе в Херенвене

Представительница Нидерландоввыиграла второй подряд забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене.

Второй, как и накануне, стала россиянка Ангелина Голикова.

Тройку замкнула еще одна представительница России Ольга Фаткулина, которая в предыдущей гонке стала четвертой.

Ирина Кузнецова показала восьмой результат, а Кристина Силаева — 13-й.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира Женщины. 500 м

1. Фемке Кок (Голландия) — 37,276

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,303

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,406...

8. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,064...

13. Кристина Силаева (Россия) — 38,264

Дарья Качанова (Россия) — не финишировала