Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере

Татьяна Акимова
globallookpress.com
Российскую команду представляли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.
Второе место заняла сборная Швеции, отставшая от лидеров более чем на полминуты.
Третьими в гонке стали биатлонистки из Германии, четвертое место заняла сборная Украины.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Эстафета. Женщины
1. Россия — 1:08.10,4 (0+7)
2. Швеция — +37,2 (0+10)
3. Германия — +1.09,7 (0+6)
4. Украина — +1.27,6 (0+5)
5. Франция — +2.26,7 (0+4)
6. Италия — +2.55,3 (1+14)
7. Норвегия — +4.33,8 (7+12).