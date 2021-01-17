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    Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере

    Прочие Биатлон
    Женская сборная России стала победителем эстафетной гонки на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

    Татьяна Акимова
    Татьяна Акимова

    Российскую команду представляли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

    Второе место заняла сборная Швеции, отставшая от лидеров более чем на полминуты.

    Третьими в гонке стали биатлонистки из Германии, четвертое место заняла сборная Украины.

    Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
    Эстафета. Женщины

    1. Россия — 1:08.10,4 (0+7)
    2. Швеция — +37,2 (0+10)
    3. Германия — +1.09,7 (0+6)
    4. Украина — +1.27,6 (0+5)
    5. Франция — +2.26,7 (0+4)
    6. Италия — +2.55,3 (1+14)
    7. Норвегия — +4.33,8 (7+12).

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