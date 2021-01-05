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    Диггинс выиграла индивидуальную гонку «Тур де Ски», Ступак стала четвертой

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    В Тоблахе завершился четвертый этап лыжной гонки «Тур де Ски». В рамках индивидуального заезда победила американка Джессика Диггинс.

    Джессика Диггинс
    Джессика Диггинс

    Диггинс прошла 10 км за 25 минут и 14,5 секунды. Ее соотечественница Рози Бреннан стала второй, отстав на 14,8 секунды.

    Эбба Андерсон из Швеции замкнула тройку лидеров. Четвертой оказалась россиянка Юлия Ступак. Она проиграла шведке 3,5 секунды.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». 4-й этап. Тоблах (Италия)
    Женщины. Индивидуальная гонка свободным стилем (10 км)

    1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5;
    2. Рози Бреннан (США) — +14,8;
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — +22,2;
    4. Юлия Ступак (Россия) — +25,7;
    5. Криста Пармакоски (Финляндия) — +31,3;
    6. Татьяна Сорина (Россия) — +35,6…
    10. Алиса Жамбалова (Россия) — +56,9…
    16. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.14,0…
    17. Анна Нечаевская (Россия) — +1.15,3…
    21. Наталья Непряева (Россия) — +1.25,7…
    24. Христина Мацокина (Россия) — +1.41,3… 0

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