Леонова: Как Косторная поедет на ЧМ, если не будет участвовать в отборах?

Серебряный призер чемпионата мира-2012прокомментировала новость о снятиис чемпионата России.

Спортсменка снялась с чемпионата России, так как не успела восстановиться после коронавируса. 17-летняя фигуристка вернулась к тренировкам 15 декабря.

«Как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах? Всегда так было. Попадали по спортивному принципу.

Но у нас есть еще финал Кубка России. Там тоже иногда проходит какой-то отбор. Всегда третье место — по решению тренерского совета Федерации.

Меняется ли диспозиция сил на чемпионате России без Косторной? Нет, конечно. Будет много хороших фигуристок.

Возможно, мы увидим на пьедестале новые имена. Главное, чтобы было всё в порядке со здоровьем», — отметила Леонова «Спорту день за днем».

Отметим, что чемпионат России должен был стать отборочным турниром к чемпионату Европы, который был отменен. Соревнования пройдут с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Таким образом, из главных международных соревнований в этом сезоне остался только чемпионат мира, который запланирован на конец марта в Стокгольме. 0