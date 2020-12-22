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    Леонова: Как Косторная поедет на ЧМ, если не будет участвовать в отборах?

    Прочие Фигурное катание
    Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала новость о снятии Алены Косторной с чемпионата России.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Спортсменка снялась с чемпионата России, так как не успела восстановиться после коронавируса. 17-летняя фигуристка вернулась к тренировкам 15 декабря.

    «Как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах? Всегда так было. Попадали по спортивному принципу.

    Но у нас есть еще финал Кубка России. Там тоже иногда проходит какой-то отбор. Всегда третье место — по решению тренерского совета Федерации.

    Меняется ли диспозиция сил на чемпионате России без Косторной? Нет, конечно. Будет много хороших фигуристок.

    Возможно, мы увидим на пьедестале новые имена. Главное, чтобы было всё в порядке со здоровьем», — отметила Леонова «Спорту день за днем».

    Отметим, что чемпионат России должен был стать отборочным турниром к чемпионату Европы, который был отменен. Соревнования пройдут с 24 по 27 декабря в Челябинске.

    Таким образом, из главных международных соревнований в этом сезоне остался только чемпионат мира, который запланирован на конец марта в Стокгольме. 0

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