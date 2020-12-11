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    Российские гандболистки сыграли вничью с Францией на чемпионате Европы

    Прочие Гандбол
    Женская сборная России по гандболу на чемпионате Европы сыграла вничью с командой Франции — 28:28 (16:19).

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    В составе российской команды по пять мячей забросили Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко.

    У француженок пятью голами отметились Осеан Серсьен-Уголен и Эстель Нзе-Минко.

    Россия и Франция лидируют в группе I, набрав по семь очков в четырех встречах. У Дании два очка после двух игр, у Швеции — одно после двух матчей, а у Испании — одно после трех.

    Шестая команда группы сборная Черногории не имеет ни одного очка, потерпев три поражения.

    Две лучшие команды выйдут в полуфинал. Сборная, которая займет третью строчку по итогам второго этапа, сыграет в матче за пятое место. 0

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