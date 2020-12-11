Российские гандболистки сыграли вничью с Францией на чемпионате Европы

на чемпионате Европы сыграла вничью с— 28:28 (16:19).

В составе российской команды по пять мячей забросили Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко.

У француженок пятью голами отметились Осеан Серсьен-Уголен и Эстель Нзе-Минко.

Россия и Франция лидируют в группе I, набрав по семь очков в четырех встречах. У Дании два очка после двух игр, у Швеции — одно после двух матчей, а у Испании — одно после трех.

Шестая команда группы сборная Черногории не имеет ни одного очка, потерпев три поражения.

Две лучшие команды выйдут в полуфинал. Сборная, которая займет третью строчку по итогам второго этапа, сыграет в матче за пятое место. 0