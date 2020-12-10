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    Сливко пожаловалась на невозможность бежать после коронавируса

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о том, как перенесла коронавирус.

    Виктория Сливко
    Виктория Сливко

    «Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно — COVID-19.

    После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя. Я не могу бежать вообще, еду тренировочной скоростью.

    Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня все хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики.

    Я не сдамся в любом случае, и мы с вами еще порадуемся моим победам», — написала Сливко на своей странице в Instagram. 0

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