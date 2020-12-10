Сливко пожаловалась на невозможность бежать после коронавируса

Российская биатлонисткарассказала о том, как перенесла коронавирус.

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно — COVID-19.

После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя. Я не могу бежать вообще, еду тренировочной скоростью.

Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня все хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики.

Я не сдамся в любом случае, и мы с вами еще порадуемся моим победам», — написала Сливко на своей странице в Instagram. 0