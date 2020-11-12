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    Озвучены новые критерии отбора в сборную России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило критерии отбора в сборную России для участия в международных соревнованиях сезона 2020/21.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    К участию в чемпионате мира и этапах Кубка мира допускается не более 7 мужчин и 7 женщин по итогам выступлений на этапах Кубка мира и Кубка IBU, чемпионата и Кубка России в сезоне 2020/21.

    На 1-4 этапы Кубка мира состав участников формируется главным тренером и старшими тренерами сборной из числа спортсменов, входящих в основной и резервный состав (не более 7 мужчин и 7 женщин).

    На 5-7 этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

    — 4 мужчины, 4 женщины по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира — по решению тренеров;

    — 1 мужчина, 1 женщина по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на Чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»);

    — 1 мужчина, 1 женщина, занимающие первое место в рейтинге Кубка России после 4-5 этапа Кубка России («Ижевской винтовки»);

    — 1 мужчина, 1 женщина, набравшие наибольшее количество очков на Чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка») в трех гонках (спринт, спринт, индивидуальная гонка) и находятся в топ-15 общего рейтинга СБР.

    При равном количестве очков спортсмены определяются по лучшему призовому месту, а при равенстве мест — по сумме наименьшего времени спортивного результата в трех стартах «Ижевской винтовки».

    Спортсмены должны иметь открытую шенгенскую визу и выполнение квалификации для допуска на Кубок мира. При отсутствии квалификации спортсмены предварительно участвуют в Кубке IBU.

    На 8-9 этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены по решению главного тренера и старших тренеров с учетом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

    На чемпионат мира-2021 в Поклюке в состав команды включаются 7 мужчин и 7 женщин с учетом выступления на Кубках мира и Кубках IBU — по решению тренеров.

    На 10-й этап Кубка мира команда формируется в количестве 6 мужчин и 6 женщин, дополнительно включаются 2 мужчины и 2 женщины, занявшие с 1 по 10 место в общем зачете Кубка IBU.

    На этапы Кубка IBU в январе 2021 года отбираются 6 мужчин и 6 женщин, из них по 4 — тех, кто набрал наибольшее суммарное количество очков на чемпионате и Кубке России в Ижевске и находится в топ-15 общего рейтинга СБР, а также по двое — по решению главного тренера и тренеров сборной.

    На чемпионат Европы-2021 в Душники-Здруй в состав команды включаются 6 мужчин и 6 женщин по итогам выступлений на этапах КМ, Кубка IBU. Чемпионы Европы 2020 года в индивидуальных олимпийских видах программы имеют персональную дополнительную квоту.

    На 3-5 этапы Кубка IBU отбираются 6 мужчин и 6 женщин, из них по 5 — по итогам выступлений на этапах КМ и Кубка IBU, ЧЕ-2021, а также по 1 мужчине и женщине — лидеру текущего рейтинга общего зачета Кубка России. 0

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