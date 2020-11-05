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    Сборные России и Украины по гандболу сыграли вничью в отборе на Евро-2022

    Прочие Гандбол
    Гандболисты сборных России и Украины сыграли вничью в первом матче квалификации чемпионата Европы-2022.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы 3, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 27:27.

    Самым результативным игроком встречи стал правый крайний ЦСКА Алексей Фокин. Следующий матч Украина и Россия сыграют также в Минске в субботу, 7 ноября.

    Помимо украинцев и россиян в группе 3 играют сборные Чехии и Фарерских островов, которые еще не провели ни одного матча. На Евро попадают победители групп и команды, занявшие вторые места.

    Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. 0

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