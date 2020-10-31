Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи

На автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Ее победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Второе место занял его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Представитель «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам квалификации стал восьмым.

Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.13,609

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,097

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,567

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,893

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,911

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,963

7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,007

8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,087

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,205

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,302

Не вышли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,452

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,592

13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714

14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,776

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,885

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,309

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,330

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,344

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,378

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,599. 0