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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Ее победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Второе место занял его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

    Представитель «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам квалификации стал восьмым.

    Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.13,609
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,097
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,567
    4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,893
    5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,911
    6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,963
    7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,007
    8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,087
    9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,205
    10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,302

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,452
    12. Эстебан Окон («Рено») — +1,592
    13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714
    14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,776
    15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,885

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,309
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,330
    18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,344
    19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,378
    20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,599. 0

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