Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия Формулы-1

Ее победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второе место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, третье — Нико Хюлькенберг из «Рейсинг Пойнт».
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и стал только 15-м.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,154
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,063
3. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,928
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,143
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,274
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,380
8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,460
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,515
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,624
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Рено») — 1.27,011
12. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,078
13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.27,083
14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,254
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,455
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.27,882
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.28,236
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.28,430
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.28,433
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,493. 0