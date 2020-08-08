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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия Формулы-1

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    На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Ее победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Второе место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, третье — Нико Хюлькенберг из «Рейсинг Пойнт».

    Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и стал только 15-м.

    Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,154
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,063
    3. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,928
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
    5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,143
    6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,274
    7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,380
    8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,460
    9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,515
    10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,624

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Рено») — 1.27,011
    12. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,078
    13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.27,083
    14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,254
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,455

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.27,882
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.28,236
    18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.28,430
    19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.28,433
    20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,493. 0

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