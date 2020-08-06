«Мерседес» продлил контракт с Боттасом

Командаофициально объявила о продлении контракта с

30-летний финн будет выступать за команду в сезоне-2021.

«Я очень счастлив остаться с "Мерседесом" в 2021 году и продолжить развить успех, которым мы наслаждались вместе. Спасибо всем в команде. Спасибо семейству "Мерседес" за их поддержку и их доверие. Я очень горжусь тем, что представляю эту великую команду», — сказал Боттас.

Боттас — гонщик «Мерседеса» с 2017 года, его лучший результат — второе место в личном зачете по итогам сезона-2019. Также, он один раз завершал сезон на третьей строчке и один раз финишировал пятым. 0