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    «Мерседес» продлил контракт с Боттасом

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Команда «Мерседес» официально объявила о продлении контракта с Валттери Боттасом.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    30-летний финн будет выступать за команду в сезоне-2021.

    «Я очень счастлив остаться с "Мерседесом" в 2021 году и продолжить развить успех, которым мы наслаждались вместе. Спасибо всем в команде. Спасибо семейству "Мерседес" за их поддержку и их доверие. Я очень горжусь тем, что представляю эту великую команду», — сказал Боттас.

    Боттас — гонщик «Мерседеса» с 2017 года, его лучший результат — второе место в личном зачете по итогам сезона-2019. Также, он один раз завершал сезон на третьей строчке и один раз финишировал пятым. 0

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