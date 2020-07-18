Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии

Поул-позишн в завтрашней гонке займет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Вторым в квалификации стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт»
Даниил Квят на «Альфа Таури» стал семнадцатым, Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.13,447
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,107
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,930
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,098
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,327
6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,370
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,402
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,519
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,580
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,061
Не вышли в третий сегмент:
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.15,661
12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,698
13. Александер Албон («Ред Булл») — 1.15,715
14. Эстебан Окон («Рено») — 1.15,742
15. Николас Латифи («Уильямс») — 1.16,544
Не вышли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.16,152
17. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,204
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,407
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,506
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,614. 0