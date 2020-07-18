Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии

На автодроме «Хунгароринг» завершилась квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1.

Поул-позишн в завтрашней гонке займет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Вторым в квалификации стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт»

Даниил Квят на «Альфа Таури» стал семнадцатым, Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.13,447

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,107

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,930

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,098

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,327

6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,370

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,402

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,519

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,580

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,061

Не вышли в третий сегмент:

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.15,661

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,698

13. Александер Албон («Ред Булл») — 1.15,715

14. Эстебан Окон («Рено») — 1.15,742

15. Николас Латифи («Уильямс») — 1.16,544

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.16,152

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,204

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,407

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,506

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,614. 0