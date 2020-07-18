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    Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Хунгароринг» завершилась квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Поул-позишн в завтрашней гонке займет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Вторым в квалификации стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт»

    Даниил Квят на «Альфа Таури» стал семнадцатым, Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.13,447
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,107
    3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,930
    4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,098
    5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,327
    6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,370
    7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,402
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,519
    9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,580
    10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,061

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.15,661
    12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,698
    13. Александер Албон («Ред Булл») — 1.15,715
    14. Эстебан Окон («Рено») — 1.15,742
    15. Николас Латифи («Уильямс») — 1.16,544

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.16,152
    17. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,204
    18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,407
    19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,506
    20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,614. 0

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