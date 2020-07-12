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    Хэмилтон выиграл «Гран-при Штирии», Квят — десятый

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, замкнул тройку голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место и набрал одно очко, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 15-м.

    После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас, набравший 43 очка, вторым идет Хэмилтон (37 очков), третье место занимает британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (26), Квят с одним очком расположился на 14-й строчке.

    «Формула-1». Чемпионат мира. Австрия
    2-й этап. «Гран-при Штирии»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:22.50.683
    2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 13,719
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 33,698
    4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 44,400
    5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.01,470
    6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.02,387
    7. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.02.453
    8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.02.591
    9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
    10. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
    11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
    12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
    13. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
    14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    15. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг
    16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

    Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Renault), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) 0

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