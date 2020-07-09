Сборная России получила wild card на ЧМ по гандболу

Российские гандболисты получили приглашение на чемпионат мира, который намечен на 2021 год.

Совет Международной гандбольной федерации (IHF) выделил одно из двух специальных приглашений национальной команде. Вторая wild card досталась сборной Польше.

Добавим, что россияне не смогли выйти на чемпионат мира, поскольку некоторые матчи отменили из-за пандемии коронавируса.

«Учитывая множество факторов, в том числе и место нашей команды на прошлом чемпионате мира (14-е), ИГФ выдала приглашение сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации гандбола России (ФГР).

В последний раз медали чемпионата мира россияне выигрывали в 1999 году в Египте. 0