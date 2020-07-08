Свищев: Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что нельзя допустить, чтобы российские спортсмены стали менять спортивное гражданство.

Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Дмитрий Шубенков.

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) заявила, что готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Белоруссии.

«Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство и уходили из нашей сборной, нужно решать ситуацию с World Athletics.

Нужно действовать, выходить из тупика. Сейчас очень важна активность ВФЛА, нужно искать деньги, восстанавливать в правах свою федерацию и свое доброе имя.

Обеспокоенность спортсменов понятна, но главное в их ситуации — продолжать тренироваться и не делать поспешных выводов», — приводит слова Свищева «РИА Новости».

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. 0