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    Свищев: Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство

    Прочие Легкая атлетика Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что нельзя допустить, чтобы российские спортсмены стали менять спортивное гражданство.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ранее о возможной смене спортивного гражданства говорили титулованные легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Дмитрий Шубенков.

  • Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства
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    • Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) заявила, что готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Белоруссии.

    «Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство и уходили из нашей сборной, нужно решать ситуацию с World Athletics.

    Нужно действовать, выходить из тупика. Сейчас очень важна активность ВФЛА, нужно искать деньги, восстанавливать в правах свою федерацию и свое доброе имя.

    Обеспокоенность спортсменов понятна, но главное в их ситуации — продолжать тренироваться и не делать поспешных выводов», — приводит слова Свищева «РИА Новости».

    Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

    Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

    Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

    Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. 0

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