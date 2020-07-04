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    Квят: Выжали из машины практически всё

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    Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что допустил ошибки в квалификации Гран-при Австрии.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    По итогам квалификационных заездов россиянин занял 13-е место, его напарник по команде Пьер Гасли показал 12-е время.

    «Сложно сказать, чего нам ждать от гонки. В квалификации мы проехали круг, а в гонке нас ждет 71 круг.

    Квалификация прошла нормально, но, если честно, мой быстрый круг получился не очень чистым, и я потерял немного времени из-за пары ошибок.

    По сравнению со свободными практиками у нас был темп. Мы выжали из машины практически всё.

    Да, нам не хватило пары десятых, но уже исторически так сложилось, что эта трасса всегда была не самой простой для нашей команды.

    В этот раз мы показали здесь лучшую форму, чем в прошлом году. Наши с Пьером стартовые позиции позволят биться за очки и провести сильную и чистую гонку», — приводит слова Квята Sportbox со ссылкой на официальный сайт «Альфа Таури».

    Обладателем поул позиции в Австрии стал пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

    Гонка в Австрии состоится 5 июля, начало — в 16:10 по московскому времени 0

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