IBU отменил летний чемпионат мира 2020 года

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, а также о переносе конгресса организации.

Напомним, летний чемпионат мира должен был пройти с 19 по 23 августа в немецком Рупольдинге.

После решения правительства Германии отменить все массовые мероприятия в стране до 31 августа, и в целом из-за ситуации с пандемией коронавируса, федерация лыжного спорта Германии и организаторы турнира решили отказаться от его проведения.

Конгресс, который был запланирован на период с 10 по 13 сентября в Праге, перенесен на 13-15 ноября 2020 года.

На заседании исполнительного совета IBU, также была представлена обновленная информация о прогрессе, достигнутом Союзом биатлонистов России по выполнению 12 критериев, необходимых для восстановления полноправного членства в организации.

Следующее заседание исполкома IBU запланировано на 29-30 июля 2020 года. 0