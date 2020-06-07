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    IBU отменил летний чемпионат мира 2020 года

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, а также о переносе конгресса организации.

    Олле Далин
    Олле Далин

    Напомним, летний чемпионат мира должен был пройти с 19 по 23 августа в немецком Рупольдинге.

    После решения правительства Германии отменить все массовые мероприятия в стране до 31 августа, и в целом из-за ситуации с пандемией коронавируса, федерация лыжного спорта Германии и организаторы турнира решили отказаться от его проведения.

    Конгресс, который был запланирован на период с 10 по 13 сентября в Праге, перенесен на 13-15 ноября 2020 года.

    На заседании исполнительного совета IBU, также была представлена обновленная информация о прогрессе, достигнутом Союзом биатлонистов России по выполнению 12 критериев, необходимых для восстановления полноправного членства в организации.

    Следующее заседание исполкома IBU запланировано на 29-30 июля 2020 года. 0

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