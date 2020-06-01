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    Трусова: Конечно, форму на карантине не удалось сохранить

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках во время самоизоляции и оценила свою нынешнюю форму.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    1 июня Трусова прибыла на сбор в Кисловодск в составе группы Евгения Плющенко, к которому спортсменка перешла от Этери Тутберидзе.

    «Мы приехали сегодня в Кисловодск. На машине ехали, долго очень. Приехали в 3 утра. Пока только взяли тест на коронавирус и ждем, когда будут результаты, только потом на лед.

    На самоизоляции были в загородном доме. У меня большая семья, было нескучно. Читала книги, училась, готовилась к ОГЭ, учила английский.

    Планировала сдавать экзамены по русскому, математике, биологии и обществознанию. Если бы отменили ОГЭ раньше, было бы лучше. Потому что весь карантин я готовилась.

    Поэтому немножко расстроилась. Сначала я планирую поступать на физкультурный, а второе образование еще не знаю.

    На самоизоляции проводила две тренировки в день — с утра бегала, а вечером тренировала прыжки на полу. Три часа в день тренировалась.

    Удалось ли сохранить форму? Конечно, нет. Очень трудно безо льда. Всё равно пропадает ощущение льда, не получается так же, как было до.

    Как только придут результаты теста на коронавирус, сразу отправимся на лед», — рассказала фигуристка в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной.

    Напомним, в завершившемся сезоне Трусова выиграла два Гран-при и заняла третье место в финале соревнования. Кроме того, 15-летняя россиянка завоевала бронзу на чемпионатах Европы и России. 0

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